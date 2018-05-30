При всех не очень понятных движениях, которые демонстрирует Европа по отношению к Московии, мы в очередной раз приходим к выводу, что нельзя судить о ситуации по ее части и тем более, по части очень дурно пахнущей и также выглядящей. Уже не раз приходилось отмечать, что игра идет в масштабах намного больших, чем те, которые нам удается увидеть и бывает, что она настолько запутана, что разгадай мы весь замысел, то грош цена бы ей была в базарный день. Тем не менее, по различным признакам можно понять, что именно сейчас на Путина оказывается самое интенсивное давление за все эти четыре с лишним года. Между прочим, оно оказывается и через тех европейских лидеров, которые с ним поддерживают прямые отношения.
Это не от их доброй воли или чего-то альтруистичного и сугубо филантропического, а потому, что они не могут этого не делать. Жаль, что мы не можем знать то, о чем сегодня говорили президенты Украины и Германии, а догадаться об этом не очень трудно. Скажем так, речь идет о больном, для Путина, месте – газе и тут позиция Украины стала невероятно важной, потому что она не только сама отыграла свою партию на пятерочку, но и настолько мастерски отпасовала мяч партнерам за океан, что у тех появились более широкие возможности общения с европейскими коллегами. Насколько нам удается судить из информации, поступающей из различных источников, Путин получил предложение, от которого трудно отказаться, но взамен – однозначный выход из Донбасса его оккупационных войск и далее – начало работы по Крыму. Дальше тему развивать нельзя, ибо если все соответствует действительности, то лучше пусть оно и останется в форме полунамека.
Вместе с тем, указанные выше фрау и мсье вынуждены были, кроме того самого предложения, озвучить Путину варианты "Б" и "В", которые уже имеются. Мало того, сейчас по дорогам Германии и Польши движутся вереницы американских военных трейлеров, которые тянут и тянут броню в республику Белого Орла. Забавно, что транспорты с танками и бронетранспортерами разгружаются не в польском Гданьске, а в Бельгии, после чего движутся колоннами через всю Германию, днем. Понятно, что речь идет о сосредоточении сил, но настолько демонстративно это делается в известных и вполне конкретных случаях. Противник должен все это видеть и понимать серьезность намерений и весомость аргументов, которыми оперируют в игре, которая для публики не видна. Тем не менее, количество и качество американских войск, идущих в район восточной границы НАТО, уже не может оставить равнодушным никого, в том числе, и советников Путина по вопросам безопасности. Да и самому ему становится все менее уютно, ибо сухогрузов – масса, а военной техники на консервации у США столько, что лучше не надо.
В связи с этим уточним две позиции, уже известные нам в отношении процесса деоккупации Донбасса и выскажем свою собственную. Позиция Кремля, которая постепенно становится все мягче и рыхлее, сводится к тому, что миротворцы должны зайти на линию разграничения, она же – линия фронта, а вся оккупированная территория не должна контролироваться миротворцами вообще и тем более – их не должно быть на границе с РФ. То есть, они просто хотят заморозить ситуацию в режиме "как есть".
Такой номер мог бы пройти в 2014 году, но сейчас он уже никого, кроме Москвы, не устраивает. Сейчас речь идет исключительно о том, что российские войска полностью уходят из Донбасса и миротворцы берут под полный контроль границу с РФ. Тут уже даже Меркель не просит компромиссов у Порошенко, ибо заранее знает ответ. Штаты тоже против российского понимания миротворческой миссии. Причем, Украина и коллективный Запад теперь имеют возможность закручивать гайки столько, сколько сочтут нужным и Кремлю на это уже нечем отвечать, только блымать зенками и глотать. Даже обострение противостояния уже выглядит не по фен-шую, ибо в Москве уже понимают, как это обострение будет использовано ВСУ.
В свою очередь, украинская сторона вполне может регулировать процесс введения миротворцев теми методами, которыми еще недавно пользовалась Москва. Как только возникает впечатление, что в Кремле что-то слишком долго задумались, военные потихоньку идут вперед, как бы намекая, что делают это не напрягаясь и без особой команды, но чтобы лишить противника возможности обстреливать мирных жителей. Но на Донбассе такая плотность населенных пунктов, что под этим предлогом можно дойти до самой границы РФ.
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