Путін показав свій "бункер" журналістам. Фото

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував журналістам так званий бункер у своєму кабінеті, за дверима якого виявилися їдальня і кімната відпочинку.

Водночас, як відомо, таємні ходи й кімнати є також у Букінгемському, Єлисейському палацах і Білому домі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Путін показав свій "бункер" (Скриншот із відео)

"Бункер" Путіна

Поглянути на свою секретну кімнату Володимир Путін дозволив журналістам кремлівського пулу "Росія 1", передають РИА Новости. З'ясувалося, що прохід у таємне приміщення переховувався у його кабінеті.

"Але попереджаю вас, я там не готував нічого, тому там... робоча атмосфера", – виправдався глава РФ.

У таємній кімнаті Путіна виявилися їдальня і приміщення для відпочинку (Anews.com)

ЗМІ показали їдальню й кімнату відпочинку. За словами Путіна, у них він не проводить публічні зустрічі. В приміщенні, оформленому в світлих тонах, помітили портрет імператора Петра I, а також дитячі малюнки та вироби, які подарували главі РФ.

Путін нібито зберігає у своєму "бункері" дитячі малюнки (Anews.com)

Букінгемський палац

Про офіційну лондонську резиденцю королеви Великобританії Єлизавети II давно поширюється багато чуток. Як відомо, величезний Букінгемський палац складається із 775 кімнат. Серед них 19 державних, 52 королівських і гостьових спалень, ще 188 – для персоналу, 92 кабінети і 78 ванних кімнат. Найбільшим є бальний зал. Також у палаці є власне поштове відділення для персоналу, а недавно з'явився і власний банкомат. Водночас видання Londonist пише, що ще там є басейн, кабінет лікаря і кінотеатр.

Букінгемський палац у Лондоні

Але однією з головних легенд є чутки про тунелі, що пов'язують Букінгемський палац із різними іншими частинами Лондона. Про їхнє існування відомо давно, але довести це поки не вдалося. Крім цього, зазначається, нібито секретний тунель також проходить між палацом і Будинком Кларенса, а гілка поштової залізниці – прямо під палацом.

Існує легенда про таємні тунелі під Букінгемським палацом

Єлисейський палац

Потрапити до Єлисейського палацу у Франції практично неможливо, адже він закритий для відвідувань. Із 1848 року Єлисей став офіційним будинком французьких президентів.

Зазначається, що за часів, коли там жив Наполеон III, у палаці вирили секретний тунель від ризниці каплиці до сусіднього маєтку, щоб полководець міг зустріти свою коханку. Як пише French Moments, тунель був заповнений водою президентом Вінсентом Ауріолом (1947-1954 рр.).

Єлисейський палац у Франції

Тоді як інші стверджують, що Франсуа Міттеран, який керував країною у 1981-1995 роках, створив спеціальну прибудову в Єлисейському палаці, де тримав свою таємну другу сім'ю.

За даними WJLA, у Єлисейському палаці зберігається 14 000 пляшок вина – їхня цінність настільки велика, що небагатьом дозволено входити в льох, де вони розміщені.

Стверджується, що в Білому домі теж існують таємні бункери

Білий дім

Про безпечний бункер – Президентський операційний центр із надзвичайних ситуацій – під Східним крилом резиденції глави США багато хто чув давно. Але видання The Sun стверджує, що за адміністрації Обами в Білому домі також побудували новий секретний "мегабункер", розміщений під Північною галявиною. Стверджується, що він досить великий, щоб вмістити в нього президента з сім'єю, а також весь персонал адміністрації глави США в разі якогось лиха.

Таємна кімната для боулінгу в Білому домі (Twitter RichardNixonLibrary)

Малабар-Хілл, Мумбаї

Колоніальний бункер довжиною 150 метрів під офіційним офісом-резиденцією губернатора в Малабар-Хілл знайшли у 2016 році. Як пише The Times of India, виявлений він був, коли робітники зносили одну зі стін всередині комплексу. Бункер включав у себе казарму з 13 кімнатами. Загальна його площа становила понад 5000 квадратних футів, там були три надійні вентиляційні та дренажні лінії для повітря і води. Зазначається, що побудувати його могли під час візиту в Мумбаї принца Уельського у 1875 році – тоді урядовий будинок у "мисі Малабар" піддався капітальному ремонту напередодні візиту важливого гостя.

У Малабар-Хілл було знайдено колоніальний бункер

Як повідомляв OBOZREVATEL, у телеграмі королеви Великобританії Єлизавети II, якою вона привітала Кремль із Днем Росії, нібито зашифровано таємне послання, пов'язане з війною.