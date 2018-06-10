Путін пішов на хитрість з ЧС-2018: в Росії вказали, в чому підступ

За допомогою проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році глава Кремля Володимир Путін хоче ввести світову спільноту в оману і змусити забути про військових і міжнародних злочинах свого режиму.

Як розповів "Апострофу" російський опозиційний політик Костянтин Боровий, Кремль безумовно турбує, чи будуть в світі бойкотувати ЧС-2018 в РФ, а сам Путін намагається показати себе цивілізованим лідером, готовим до переговорів.

"Для нього важливо зняття санкцій з Росії, і навіть в пропаганді дуже легко читаються наміри Кремля: з'являється, наприклад, абсолютно вигадана новина, що Путін може повернутися в G8. Він хоче бути учасником міжнародного процесу, при цьому не дуже змінюючи свою агресивну тактику лідера, який здійснює міжнародні, військові злочини і злочини проти людяності, порушує власні міжнародні угоди", - вважає Боровий.

Крім цього, каже політик, проведенням масового спортивного події Путін намагається змусити світову спільноту, Захід хоча б на якийсь час забути про військові злочини, про збитий MH17, агресію проти України і військові злочини в Сирії.

"Завдання Путіна - здатися перед світом білим, чистим і пухнастим, щоб громадяни, політики почали собі задавати питання: "Начебто він адекватний, нормальний, прийнятний для світової політики? Може бути, нам варто змінити ставлення до Росії?" І в цьому випадку Путін хоче використати брехню і обман, щоб ввести світову спільноту в оману і змусити якщо не забути, то хоча б якийсь час не говорити про військові і міжнародні злочини РФ. Це прозора і зрозуміла тактика", - резюмував Боровий.

Нагадаємо, раніше Путін висунув нахабну вимогу під час переговорів з президентом України Петром Порошенком.