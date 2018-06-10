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ПолітикаЕкономіка

Путін пішов на хитрість з ЧС-2018: в Росії вказали, в чому підступ

5.3тЧитати новину російською

За допомогою проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році глава Кремля Володимир Путін хоче ввести світову спільноту в оману і змусити забути про військових і міжнародних злочинах свого режиму.

Як розповів "Апострофу" російський опозиційний політик Костянтин Боровий, Кремль безумовно турбує, чи будуть в світі бойкотувати ЧС-2018 в РФ, а сам Путін намагається показати себе цивілізованим лідером, готовим до переговорів.

"Для нього важливо зняття санкцій з Росії, і навіть в пропаганді дуже легко читаються наміри Кремля: з'являється, наприклад, абсолютно вигадана новина, що Путін може повернутися в G8. Він хоче бути учасником міжнародного процесу, при цьому не дуже змінюючи свою агресивну тактику лідера, який здійснює міжнародні, військові злочини і злочини проти людяності, порушує власні міжнародні угоди", - вважає Боровий.

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Крім цього, каже політик, проведенням масового спортивного події Путін намагається змусити світову спільноту, Захід хоча б на якийсь час забути про військові злочини, про збитий MH17, агресію проти України і військові злочини в Сирії.

"Завдання Путіна - здатися перед світом білим, чистим і пухнастим, щоб громадяни, політики почали собі задавати питання: "Начебто він адекватний, нормальний, прийнятний для світової політики? Може бути, нам варто змінити ставлення до Росії?" І в цьому випадку Путін хоче використати брехню і обман, щоб ввести світову спільноту в оману і змусити якщо не забути, то хоча б якийсь час не говорити про військові і міжнародні злочини РФ. Це прозора і зрозуміла тактика", - резюмував Боровий.

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Нагадаємо, раніше Путін висунув нахабну вимогу під час переговорів з президентом України Петром Порошенком.

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Теми
Російсько-український конфліктЧС-2018
Особи
Володимир ПутінКостянтин Боровий
Місце
Росія
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andrei andrei
andrei andrei
"Вдовцу" Боровому не стоит беспокоиться: Чемпионат будет однозначно:-) Поздняк метаться. Чел давно вышел в тираж и только бандерлоги пытаются оживить давно протухший политический труп:-) Смешно.
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Русский Солдат
Русский Солдат
После последнего саммита G7, Путин очень нужен будет большинству глав государств.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Русский Солдат, зачем путлеряка будет нужен лидерам большой семерки? Чтобы они пояснили ему, какая он паскудная сука? Так это и так всем понятно.
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