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Путін перекинув потужне угруповання військової авіації в Крим: що відбувається

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Росія перекинула кілька десятків одиниць військової авіації на оперативні аеродроми в Краснодарському краї і анексованому Криму в ході масштабних навчань.

Про це повідомив начальник прес-служби Південного військового округу Росії (ЮВО), полковник Вадим Астаф'єв, передає ТАСС.

"Екіпажі армійської і оперативно-тактичної авіації авіаційних з'єднань армії ВПС і ППО ЮВО у Волгоградській, Ростовській областях та на Ставропіллі здійснили перебазування на оперативні аеродроми в Краснодарському краї і Криму в рамках командно-штабних навчань із об'єднанням ВПС і ППО ЮВО", – розповів він .

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У ході навчань були відпрацьовані виведення аеродромів базування з-під удару авіації умовного противника і нормативи з відображення ракетних ударів. Угруповання авіації також завдало зустрічний удар із застосуванням авіаційних засобів ураження на полігонах в Краснодарському краї, Астраханській області і Криму

Відзначається, що всього в навчаннях задіяли близько 70 винищувачів, перехоплювачів і вертольотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ході льотно-тактичних навчань Росія перекинула ескадрильї оперативно-тактичної авіації з Ростовської області на аеродроми тимчасово анексованого Криму

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Росія
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