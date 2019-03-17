Путін несподівано зібрався полетіти до Криму: в чому справа

Президент Росії Володимир Путін зібрався відвідати нексований Крим і Севастополь 18 березня.

За даними прес-служби Кремля, російський лідер братиме участь в "урочистостях", присвячених п'ятій річниці захоплення півострова.

"Глава держави візьме участь у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС і в режимі відеоконференції – Таврійської ТЕС і підстанції "Порт" в Тамані. У Севастополі президент огляне меморіальний комплекс пам'яток оборони міста в 1854-1855 років і 1941-1944 років "Малахів курган" , – йдеться в повідомленні.

Володимир Путін Прес-служба Кремля

Путін також планує зустрітися "з представниками громадськості" півострова під час заходів на честь незаконного так званого референдуму.

Кака повідомляв OBOZREVATEL, до Криму також зібралися поїхати ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник, щоб встигнути "на уклін" до Путіна. За деякими даними, терористи збираються представити пропозиції щодо Донбасу.

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