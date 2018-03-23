Путін не зупиниться: у Кремлі озвучили нові плани по Заходу

Основною метою зовнішньої політики і міжнародних відносин для глави РФ Володимира Путіна, як і раніше, буде забезпечення комфортних умов для вирішення внутрішніх завдань.
Про це заявив прес-секретар Дмитро Пєсков, говорячи про плани президента на новий термін, передає "Лента.ру".
За його словами, Путін планує в новий президентський термін розвивати відносини з багатьма країнами, особливо з партнерами в Європі та США.
Він також зазначив, що глава РФ розуміє, які завдання є першочерговими, а які другорядними, і президенту потрібна підтримка з боку дипломатії.
Головним питанням для Росії Путін вважає внутрішнй порядок - охорона здоров'я, освіта, промислове виробництво та розвиток інфраструктури, додав представник Кремля.
Як повідомляв "Обозреватель", Пєсков також запевнив, що Росія скоротить військові витрати, і вже через п'ять років буде витрачати на оборонні цілі менше 3% ВВП.
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