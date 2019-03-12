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Путін не віддасть Курили Японії: розкрилися справжні плани Кремля

4.3тЧитати матеріал російською

Росія насправді не має наміру передавати Японії Курильські острови.

Про це пише "РБК" з посиланням на поінфомовані джерела у Кремлі. "Таких планів немає", — запевнили вони.

Крім того, експерти вважають, що висунуті Москвою умови передачі спірних територій виявляться нездійсненними для Токіо.

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Курильські острови

Курильські острови

Так, японці вважають Курили своїми землями і не підуть на визнання того, що острови наразі належать іншій державі, — цього не дозволяє їхній менталітет, пояснило джерело, близьке до МЗС РФ.

Зі свого боку колишній посол Росії в Японії Олександр Панов запевнив, що приналежність Південно-Курильських островів для Токіо — питання престижу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше японські ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе може погодитися на те, щоб Росія віддала тільки два острови Курил з чотирьох, що становить лише 7% спірної території.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Курилы и Сахалин принадлежат Японии! война до полной победы!
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Питон Каа
Питон Каа
Я вам даже больше скажу, ни к кому из "овец", которых Россия "постригла" их "шерсть" больше не вернется.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Шок. Сенсация. А может и Крым не собирается возвращать?
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2 из 3 ответов | показать все
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Kozak Ladya, может назовёте хотя бы одну предпосылку к тому, что это случится в ближайшие лет 5??
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Горелов Сергей, И никуды ты милок(х..ло) не денисся. Всё отдаст, с процентами.
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