Путін не віддасть Курили Японії: розкрилися справжні плани Кремля

Росія насправді не має наміру передавати Японії Курильські острови.

Про це пише "РБК" з посиланням на поінфомовані джерела у Кремлі. "Таких планів немає", — запевнили вони.

Крім того, експерти вважають, що висунуті Москвою умови передачі спірних територій виявляться нездійсненними для Токіо.

Курильські острови

Так, японці вважають Курили своїми землями і не підуть на визнання того, що острови наразі належать іншій державі, — цього не дозволяє їхній менталітет, пояснило джерело, близьке до МЗС РФ.

Зі свого боку колишній посол Росії в Японії Олександр Панов запевнив, що приналежність Південно-Курильських островів для Токіо — питання престижу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше японські ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе може погодитися на те, щоб Росія віддала тільки два острови Курил з чотирьох, що становить лише 7% спірної території.

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