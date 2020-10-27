Путін має намір змінити токсичного Лукашенка, – опозиціонер

Президент Росії Володимир Путін включився в події, що відбуваються в Білорусі, підтримуючи самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, що шкодить його іміджу.

"Для Путіна краще посадити в Мінську свою маріонетку, яка не має токсичності, яка автоматично буде переходити на Кремль, який підтримує Лукашенка". Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько.

У цьому контексті він пояснив: "Ті, хто сьогодні підтримують Лукашенка, в очах більшості людей втрачають привабливість. Тому зараз Кремль втрачає дуже багато людей, які були або прихильниками східного вектора розвитку Білорусі, або мали нейтральний статус".

На думку опозиціонера, на сьогоднішній день Путін не ставить перед собою мети військового вторгнення в Білорусь. Перш за все, тому, що громадяни країни не висловлюють свою лояльність до Росії. Підтвердженням цього є і той факт, що під час акцій протесту в Білорусі відсутні російські символи і гасла на підтримку РФ, зауважив Лебедько.

"Йти в країну, де тебе будуть вітати білоруські партизани – не найкращий сценарій сьогодні для Кремля", – сказав він.

"Тому я думаю, що Путін буде примушувати Лукашенка до швидкої конституційної реформи, до розподілу владних повноважень. Він хоче запустити 1-2 своїх політичних партій в Білорусі і спробувати зберегти важелі впливу", – резюмував опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, закінчився термін оголошеного опозиціонеркою Світланою Тихановською владі Білорусі "народного ультиматуму". Однак три вимоги громадян не були виконані. Напередодні на вулиці міст вийшли тисячі протестуючих, не обійшлося без затримань і застосування спецзасобів силовиками.