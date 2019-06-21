"Майдан" у Грузії через Путіна: Бабченко вказав на вигоду Кремля

Кремль може скористатися ситуацією дестабілізації у Грузії будь-якої миті.

"Варто розуміти, що Росія — така країна, що будь-якої миті може зробити що завгодно", — сказав у коментарі OBOZREVATEL російський журналіст Аркадій Бабченко.

"Такі перехідні періоди, переломні моменти вони дійсно люблять, щоби скористатися ними, під шумок ввести ввічливих чоловічків, щось віджати, паспорти роздати або своїх громадян там позахищати. Я цей варіант розглядаю як цілком імовірний — те, що Росія може скористатися цією ситуацією", — зауважив він.

Протести у Грузії

Водночас, за оцінками журналіста, у нинішній ситуації Кремлю це не потрібно. "Ситуація на Кавказі Росію влаштовує, ситуація із Грузією Росію влаштовує. Росії наразі це просто не потрібно. Але якщо вона зрозуміє, що їй потрібно, вона влізе, звісно", — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може президент Росії Володимир Путін використовувати Грузію для вирішення "проблеми 2024" — продовження свого терміну перебування при владі після закінчення президентської каденції, — Бабченко сказав: "Я не бачу, як цю проблему вирішити через Грузію. Я думаю, вони вирішуватимуть цю проблему через Білорусь, створення нової держави. Приєднання Грузії зараз саме по собі неможливе, хоча там і так пішов відкат у бік Росії. Поки що Путіну туди не треба лізти".

Журналіст також поділився прогнозом про те, як розвиватимуться події у Грузії. "Я думаю, ще кілька днів все це покипить, а потім, швидше за все, вщухне. Це мій прогноз. Але може і вибухнути".

Як писав OBOZREVATEL, у Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція. Скандал спровокував запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

Один із лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія заявив, що протести у Тбілісі триватимуть, проте відбуватимуться мирно. Він оголосив ультиматум місцевій владі. "Ми вимагаємо негайної відставки голови парламенту Кобахідзе, відставки міністра внутрішніх справ Гахарії, а також внесення змін до виборчого кодексу, зокрема, переходу виборчої системи на пропорційні вибори", — сказав він.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!