"Зовсім трохи": Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні

Президент Росії Володимир Путін на полях конференції щодо Лівії, яка пройшла в Берліні в неділю, 19 січня, поговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем російською мовою.

Підтверджуюче відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Між лідерами відбувся кумедний діалог. Путін щось захоплено обговорював із Гутеррешем, коли в їхню розмову втрутилася здивована Меркель. "Він з тобою російською говорить?" – звернулася вона до президента РФ. "Чуть-чуть", – єхидно посміявся Путін.

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Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні Скріншот з відео

У коментарях відзначили, що Меркель була в дуже гарному настрої, чого за нею вже давно не помічали. Вона розсміялася, почувши відповідь Путіна.

Меркель: Він з тобою говорить по-російськи?

Путін: Чуть-чуть.

Путін, Меркель і Гутерреш в Берліні спілкуються російською мовою pic.twitter.com/5c8x2m9wKz - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) January 19, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, на конференції також трапився конфуз із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном – він ледве зміг вийти з авто.

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