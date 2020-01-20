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20 січня • оновлено в 03:33
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"Зовсім трохи": Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні

1.4т
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Президент Росії Володимир Путін на полях конференції щодо Лівії, яка пройшла в Берліні в неділю, 19 січня, поговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем російською мовою.

Підтверджуюче відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Між лідерами відбувся кумедний діалог. Путін щось захоплено обговорював із Гутеррешем, коли в їхню розмову втрутилася здивована Меркель. "Він з тобою російською говорить?" – звернулася вона до президента РФ. "Чуть-чуть", – єхидно посміявся Путін.

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Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні

Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні

Скріншот з відео

У коментарях відзначили, що Меркель була в дуже гарному настрої, чого за нею вже давно не помічали. Вона розсміялася, почувши відповідь Путіна.

"Зовсім трохи": Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні
"Зовсім трохи": Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні
"Зовсім трохи": Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні
"Зовсім трохи": Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні
"Зовсім трохи": Путін і генсек ООН розсмішили Меркель у Берліні

Як повідомляв OBOZREVATEL, на конференції також трапився конфуз із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном – він ледве зміг вийти з авто.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Антоніу Гутерреш Володимир Путін Ангела Меркель
Місце
Німеччина Берлін
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Русский язык рулит! Я знаю 4 языка, но ничего нет прекраснее и сильнее русской речи!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Радистка Кэт
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Николаев Олег
Николаев Олег
Путин животворящий. Реально, Ангела не болеет рядом с русским духом.
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