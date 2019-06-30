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"Путін – х*йло!" Пропагандистам РФ влаштували "теплий прийом" у Мінську

8.8тЧитати матеріал російською

У мережі показали відео розмови білоруського активіста з російськими пропагандистами, які приїхали знімати сюжети в Мінську.

Роликом на сторінці у Twitter поділився блогер із ніком Vitauskas (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).

"Мінськ зустрічає путінських геббельсів і передає привіт їх казковому господареві", – написав у пості він.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Громадянин Білорусі на камеру заявив, що "Путін – х*йло", назвавши кремлівських журналістів "пропаган*онами".

"Ніде немає стільки брехні, як у вас", – сказав він оператору одного з російських телеканалів. "А Україна?" – відповів той, на що заперечив активіст.

"Путін – х*йло!" Пропагандистам РФ влаштували "теплий прийом" у Мінську

Скрін відео

"Гнати їх, тварюк, назад у лепрозорій", "У РФ по ТБ шалена пропаганда й образи інших народів", "У них на обличчях написано, що вони орки", "Позорище", – пишуть у коментарях до ролика.

"Путін – х*йло!" Пропагандистам РФ влаштували "теплий прийом" у Мінську
"Путін – х*йло!" Пропагандистам РФ влаштували "теплий прийом" у Мінську
"Путін – х*йло!" Пропагандистам РФ влаштували "теплий прийом" у Мінську
"Путін – х*йло!" Пропагандистам РФ влаштували "теплий прийом" у Мінську
"Путін – х*йло!" Пропагандистам РФ влаштували "теплий прийом" у Мінську

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Росія починає програвати інформаційну війну проти України. Але незважаючи на це, кремлівські ЗМІ та публічні особи продовжують озвучувати все нові фейки.

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Тема
російська пропаганда
Місце
БілорусьМінськ
Теги
видеопропагандаРосія
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