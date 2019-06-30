"Путін – х*йло!" Пропагандистам РФ влаштували "теплий прийом" у Мінську

У мережі показали відео розмови білоруського активіста з російськими пропагандистами, які приїхали знімати сюжети в Мінську.

Роликом на сторінці у Twitter поділився блогер із ніком Vitauskas (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).

"Мінськ зустрічає путінських геббельсів і передає привіт їх казковому господареві", – написав у пості він.

Ілюстрація

Громадянин Білорусі на камеру заявив, що "Путін – х*йло", назвавши кремлівських журналістів "пропаган*онами".

"Ніде немає стільки брехні, як у вас", – сказав він оператору одного з російських телеканалів. "А Україна?" – відповів той, на що заперечив активіст.

Скрін відео

"Гнати їх, тварюк, назад у лепрозорій", "У РФ по ТБ шалена пропаганда й образи інших народів", "У них на обличчях написано, що вони орки", "Позорище", – пишуть у коментарях до ролика.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Мінськ зустрічає путінських геббельсів і передає привіт їх казковому господареві 👏👏 pic.twitter.com/3o1y4WnCEl - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas___A) June 30, 2019

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Росія починає програвати інформаційну війну проти України. Але незважаючи на це, кремлівські ЗМІ та публічні особи продовжують озвучувати все нові фейки.

Одіозний Володимир Жириновський заявив, що Україна – це "партизанський загін" і єдиний для неї спосіб стати державою – це увійти до складу РФ.

Ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує, що всі країни, де "утискають російську мову", деградують.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів про "необандерівців" які, нібито, регулярно марширують по Києву.

А в ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" Харків в черговий раз спробували назвати "російським містом".

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