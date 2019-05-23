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Путіне, готуйся! НАТО заявив про розширення військової підтримки України

4.9тЧитати матеріал російською

Новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО у Європі генерал Тод Волтерс заявив про намір розширити військову допомогу Україні.

Така заява пролунала під час прес-конференції за підсумками засідання військового комітету Альянсу, Так, Волтерс уточнив, що йдеться про продовження навчання військ і про розширену співпрацю з метою захисту території України, передає "24".

"Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати потужну співпрацю у сфері навчань, яка у нас була в останні роки", — заявив він.

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НАТО

НАТО

aftag.info

Зі свого боку голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч із екс-главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком. Альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ про заручення подальшою підтримкою України в оборонній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Піч також звернувся із жорстким закликом до Росії і зажадав повернути Крим Україні і відпустити полонених моряків.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Макарский Александр
Макарский Александр
Из бандер воины як из говна куля. Вот жинок и дитей в Бабьем Яру знищить тут они херои. А чуть запахло русским духом,сразу в вонючий схрон,шептунов в шаровары пускать. Твари,фашисткие
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Это вы готовьтесь,схроны роите,или че там у вас в моде щас,рагули как дети дауны,веселятся и пускают пузыри от каждого заявления любого западного клоуна,это рутина дятлы,кого пугать решили дебилы?
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de lik
de lik
Значит хахлам вислоухим надо кастрюли подготовить по размеру рыла, и шаровары простирнуть от прошлого скакла, да запасные приготовить
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Сохар Лидия, там не интересно! укры гораздо смешнее!
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
de lik, А мокшам свалить отсюда на свои "рунеты" и там выстебываться.
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