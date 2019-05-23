Путіне, готуйся! НАТО заявив про розширення військової підтримки України

Новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО у Європі генерал Тод Волтерс заявив про намір розширити військову допомогу Україні.

Така заява пролунала під час прес-конференції за підсумками засідання військового комітету Альянсу, Так, Волтерс уточнив, що йдеться про продовження навчання військ і про розширену співпрацю з метою захисту території України, передає "24".

"Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати потужну співпрацю у сфері навчань, яка у нас була в останні роки", — заявив він.

НАТО aftag.info

Зі свого боку голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч із екс-главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком. Альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ про заручення подальшою підтримкою України в оборонній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Піч також звернувся із жорстким закликом до Росії і зажадав повернути Крим Україні і відпустити полонених моряків.

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