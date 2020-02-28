Путін екстрено зідзвонився з Ердоганом через бої в Сирії

Президент Росії Володимир Путін зателефонував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану, висловивши співчуття у зв'язку із загибеллю солдатів ЗС Туреччини в Сирії.

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає ТАСС. За його совами, нині російські переговорники продовжать консультації в Анкарі щодо обстановки в Ідлібі.

"Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів Путіна і Ердогана на прохання глави Турецької Республіки. Вона була детальна, присвячена необхідності зробити все, щоб виконати початкові домовленості щодо зони деескалації", – сказав глава МЗС РФ.

Путін і Ердоган провели телефонну розмову щодо Сирії

Зазначається, що обидва президенти також обговорили можливість проведення контактів із Ідлібом найближчим часом на тому чи іншому рівні.

Водночас зі свого боку Лавров заявив, нібито ситуація там не підпадає під дію статті 5 договору НАТО. Такою думкою він поділився на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном 28 лютого, повідомляє ФАН РІА.

"Події в Ідлібі не дають підстав для задіяння статті статуту НАТО про спільну оборону", – сказав він, додавши, що згідно з нею напад на одного члена Альянсу на території Європи або Північної Америки розглядається як напад на всіх членів НАТО.

Стаття 5 договору НАТО t.me/bbbreaking

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі й заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

У відповідь на загибель своїх військових в Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах диктатора Башара Асада в Ідлібі. У САА величезні втрати в техніці і живій силі.

За словами глави Міноборони Туреччини Хулуси Акара, їхня авіація і артилерія вразили понад 200 цілей і 329 солдатів із військ Асада в Ідлібі.

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