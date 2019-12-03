Путін, допоможи: Угорщина пішла на неймовірну підлість проти України

Парламент Угорщини звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

Про це повідомив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін, передає "ТАСС". Держдума, своєю чергою, закликала Європарламент, ОБСЄ і ПАРЄ вивчити ситуацію з правами нацменшин в Україні.

"До нас у Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об'єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, насамперед на вивчення мови. Після ухвалення закону Ради про мову такого права позбавлені народи, що проживають на території України", – сказав Володін.

Раніше посол Угорщини Іштван Ійдярто назвав українську мову "дуже складною" і розкритикував ідею викладання нею на Закарпатті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ійдярто вручили ноту протесту у зв'язку з його заявами про автономію угорської нацменшини в країні і блокуванням діяльності Комісії Україна-НАТО.

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