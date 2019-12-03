Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:13
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Путін, допоможи: Угорщина пішла на неймовірну підлість проти України

19.9т
Читати матеріал російською

Парламент Угорщини звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

Про це повідомив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін, передає "ТАСС". Держдума, своєю чергою, закликала Європарламент, ОБСЄ і ПАРЄ вивчити ситуацію з правами нацменшин в Україні.

"До нас у Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об'єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, насамперед на вивчення мови. Після ухвалення закону Ради про мову такого права позбавлені народи, що проживають на території України", – сказав Володін.

Раніше посол Угорщини Іштван Ійдярто назвав українську мову "дуже складною" і розкритикував ідею викладання нею на Закарпатті.

Новини
"Інтервенція відбулася!" Ніцой здійняла паніку через Закарпаття та Угорщину

Путін, допоможи: Угорщина пішла на неймовірну підлість проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ійдярто вручили ноту протесту у зв'язку з його заявами про автономію угорської нацменшини в країні і блокуванням діяльності Комісії Україна-НАТО.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Анатолій Запорожський
Особа
В`ячеслав Володін
Місце
Угорщина
Поділитися у Facebook
70
Коментарі
223
81
Смішно
207
Цікаво
23
Сумно
53
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дерьмо липнет к дерьму! (с) Доказано на паРРаше многократно!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Абсолютно пох)))а что в Угорщине есть украинские школы?или второй язык там украинский?нет ну раз нет то просто ИДИТЕ НА КУЙ!)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Артеллерист Моня, Скажи кого вы еще не послали?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кастрюлеголовый Скакунец
Кастрюлеголовый Скакунец
усё пгопало
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кастpюлеголовый Скакунец, животное потеряло морковку!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги