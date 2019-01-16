Путін догрався: США виступили з жорсткою заявою на адресу Росії

У Держдепартаменті США повідомили, що призупинять свої зобов'язання за Договором про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД) у заявлений термін, тобто 2 лютого 2019 року, якщо Росія не надасть докази дотримання Договору.

Про це заявила заступник держсекретаря Сполучених Штатів із питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон. Вона зазначила, що країна з виходом із ДРСМД отримає право почати розробку систем, раніше заборонених Договором.

Постпред США при НАТО в свою чергу наголосив, що після припинення ДРСМД із американської сторони у росіян буде ще півроку, до моменту повного виходу Вашингтона, щоб виконати договір.

У Росії різко відреагували на це і заявили, що не надаватимуть Штатам нових доказів виконання ДРСМД, оскільки всі нібито були вже передані американській стороні.

Про це "РИА Новости" повідомив член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич. Він вважає, що такий крок США — це "неприкрита агресія з метою розміщення американських ракет у Європі", тоді як росіяни "не розуміють, чого від них хочуть".

"У разі розміщення американських ракет у Європі після їх виходу з ДРСМД виникає дійсна загроза для Росії нанесення по ній удару", — переконаний Клінцевич.

Крім того, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов назвав такі заяви PR-ходом американської адміністрації.

"Це голослівні заяви, знову з розряду тих, які дозволяють ніби як, на їхню думку, демонізувати Росію, звинувачувати її у всіх смертних гріхах, чого насправді наша держава не робила. Тобто це ще раз PR-хід нинішньої адміністрації США", — сказав він.

Ілюстрація. Договір про ракети середньої і малої дальності ca-irnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня 2018 року США заявили, що вийдуть із ДРСМД, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

У свою чергу в РФ відповіли, що Вашингтон не має доказів порушень.

Зняти з озброєння крилату ракету Кремль закликали і в Німеччині.

Росія внесла резолюцію на підтримку Договору, однак у Генасамблеї ООН її приймати відмовилися через неефективність.

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