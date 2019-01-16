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Путін догрався: США виступили з жорсткою заявою на адресу Росії

4.1тЧитати матеріал російською

У Держдепартаменті США повідомили, що призупинять свої зобов'язання за Договором про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД) у заявлений термін, тобто 2 лютого 2019 року, якщо Росія не надасть докази дотримання Договору.

Про це заявила заступник держсекретаря Сполучених Штатів із питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон. Вона зазначила, що країна з виходом із ДРСМД отримає право почати розробку систем, раніше заборонених Договором.

Постпред США при НАТО в свою чергу наголосив, що після припинення ДРСМД із американської сторони у росіян буде ще півроку, до моменту повного виходу Вашингтона, щоб виконати договір.

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У Росії різко відреагували на це і заявили, що не надаватимуть Штатам нових доказів виконання ДРСМД, оскільки всі нібито були вже передані американській стороні.

Про це "РИА Новости" повідомив член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич. Він вважає, що такий крок США — це "неприкрита агресія з метою розміщення американських ракет у Європі", тоді як росіяни "не розуміють, чого від них хочуть".

"У разі розміщення американських ракет у Європі після їх виходу з ДРСМД виникає дійсна загроза для Росії нанесення по ній удару", — переконаний Клінцевич.

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Крім того, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов назвав такі заяви PR-ходом американської адміністрації.

"Це голослівні заяви, знову з розряду тих, які дозволяють ніби як, на їхню думку, демонізувати Росію, звинувачувати її у всіх смертних гріхах, чого насправді наша держава не робила. Тобто це ще раз PR-хід нинішньої адміністрації США", — сказав він.

Ілюстрація. Договір про ракети середньої і малої дальності

Ілюстрація. Договір про ракети середньої і малої дальності

ca-irnews.com

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Теми
Російська воєнна загрозаХолодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Теги
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну эти уловки уже стары,как мир.Выдвинуть какую-нибудь претензию заранее зная об ее обсурдности и о том,что выполнять эти хотелки никто не будет.А потом ссылаться на то,что "не выполняют,а мы все такие хорошие.Это примерно тоже самое,что я КожаномуДубу Руслану скажу - ты трансвестит с одной долей мозга(левой).И если ты мне через час убедительно не докажешь обратное,то я буду считать это доказательством своих слов)
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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