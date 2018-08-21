Bild: Путин приедет в октябре на свадьбу в Германию бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, а теперь председателя совета директоров компании ПАО "НК "Роснефть", и гражданки Республики Корея Ким Со Ён.

У Путина свадебный чес. Скоро по детским утренникам будет ездить.

Беспокоюсь за личную жизнь президента РФ. Не могу найти информацию - он букет поймал? Или опять все зря...

Внук подпольщицы

Путин разведен. Медведев с женой вместе только для вида. Мужа Матвиенко никто не видел. Володин - ну понятно. Собянин разведен. Страной правят люди, неспособные построить даже семью.

Проф. Преображенский

Матвиенко заявила о крахе американского либерализма.

Чё-то забыла, как правильно: казнить нельзя помиловать или бухать пора завязывать?

Nasha Canada

СМИ пишут, что в Москве выбрали главного вора России.

КАК ДЕТИ, ЧЕСТНОЕ СЛОВО - ГЛАВНОГО ВОРА РОССИИ ВЫБРАЛИ УЖЕ ДАВНО, И ОН ПРАВИТ ЕЮ 18 ЛЕТ ПОДРЯД!

Дядюшка Шу

ВКонтакте - это новая русская рулетка. Никогда не знаешь заранее - получишь двушечку за лайк или пятерик за репост.

Тётя Роза

А что, ФСБ-шники еще не додумались лепить во ВКонтактике липовые аккаунты, якобы принадлежещие реальным людям, и содержащие эктремистские материалы?

Странно...

Что было бы если бы не "помогали" "русские"?

1.Вьетнам был бы похож на Южную Корею

2.Не было бы двух Корей

3.Победила бы Пражская весна 1968 года

4.Афганистан был бы обычной страной

5.Не было бы разрушенной Абхазии

6.Закончилась бы война в Сирии

7. На Донбассе не было войны.

Roman Davydenko‏

Заходит как-то Путин на рынок, и очень захотелось ему свежих яблок. Подходит к торговцу. А тот резко все яблоки убрал, кроме одного, и положил рядом парочку старых, сморщеных, мелких, и говорит:

- Выбирайте, Владимир Владимирович.

Тот ему:

- Ну разве это выбор?

- Ну мы же вас примерно так выбирали.

Россия – это сверхдержава. Поэтому вы там сверхдержитесь! И хорошего настроения!