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Альфред Кох
Альфред Кох
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Путин берет в заложники весь мир

17.5тЧитати матеріал російською

Бла-бла-бла... "... на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право на превентивный ядерный удар..." бла-бла-бла...

Лихо Песков закрутил... Как говорил тургеневский Базаров: "Друг Аркадий! Не говори красиво". Чего проще сказать: "Россия первой атомное оружие применять не будет". Ан, нет... А знаете почему? Потому, что будет!

Дьявол кроется в деталях. После всех своих загигулин, фейерверков и силлогизмов Песков скромненько так, через запятую дает уже путинскую (раньше ее никогда не было) новацию про еще одну причину по которой Россия (в данном контексте - Путин) может применить ядерное оружие.

Новини
Проигрышная стратегия Путина

Итак:

"... Если на нас нападут с использованием ядерного оружия, или само существование государства окажется под угрозой, то Россия считает себе вправе использовать ядерное оружие." С нападением все ясно, но вот по второй причине у меня масса вопросов. Например:

Кто решает, что существование государства поставлено под угрозу? Как определяется такая угроза? Что такое существование государства? Например, распад СССР - это был распад государства? Если да, то в соответствии с новой путинской доктриной можно было применить ядерное оружие? Против кого? Кто виновник распада? НАТО? США? Горбачев? Ельцин? Украина?

Новини
Секретное оружие Путина

Если, например, Россия начнет разваливаться, то Путин применит ядерное оружие? Если кто-то решит отменить эту конституцию и взамен принять новую, то "это" государство прекратит свое существование как прекратил свое существование СССР, а до этого - Российская Империя. Этого достаточно для применения ядерного оружия?

Заметьте, Путин, ртом Пескова, говорит именно о государстве, а не о стране или народе. Именно и только угроза существованию государства (не страны или народа) является основанием для применения ядерного оружия.

А поскольку Путин уже давно российский Людовик XIV, то у него, нашего Солнца, тоже в голове сидит червяк под названием "государство - это я". Поэтому я и опасаюсь, что все эти песковские красивости в переводе на простой русский язык означают, что ядерное оружие будет Путиным применено, если будет угроза его персональной власти.

Таким образом Путин берет в заложники весь мир для гарантии своей несменяемости. Как-то так...

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Альфреда Коха
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
«Микромужик на микробатарейках, на микропористой подошве»(с) - про это Хуйло лучше не скажешь!!!
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Уж очень амбициозное название у статьи. " В заложники, весь мир". Россия успеет в лучшем случае только пукнуть до того, как подорвется на своем ядерном арсенале. А если россияне хотят такого "правителя", так и пусть живут с ним, окруженные рвами с крокодилами. И не жалуются.
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2 из 6 ответов | показать все
Україночка Щира
Україночка Щира
Фоменков Владимир, надежда на то, что в вашем ядерном арсенале уже вороны гнездо свили, вот мультики и приходится показывать о величии ракет. Все падает, Кузя - ну слов нет, все ломается, ИЖ-комби рулит. Так что надежда не только на наш пулемет, но и на ваше рукожопие. Даже подрываться вам, уебкам, не придется, само уже все поломалось. И не приводите, бога ради, цитаты из мультиков и доблестной работы Шурочки дебила-Трупицына в доблестном 1964 лохматом году.
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1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Павлов Дмитрий, тебе, дерьмо кацапское, куратор рассказал про "арсенал"? Твоя методичка, в отличие про книгу по истории - сплошное вранье и только мразь, такая как ты может всерьез воспринимать все, что там написано. А теперь - нахуй, скот кацапский!
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Бред какой-то от ворюги-приватизатора. Прекрасно понимает, что имел в виду Путин, а именно он просто процитировал военную доктрину РФ, которая аналогична в условии применения ЯО, военной доктрине США, т.н. сдерживание. Но вишь, это же США, запретная тема для критики у российских либерастов.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фоменков Владимир, я уж надеялся, шо ты подохло, ничтожество. Ан нет - все так же воняет! Скот рюцкий - а не пойти бы тебе нахуй, ублюдочное?
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