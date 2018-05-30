Самая серьезная ошибка сегодня в понимании американскими и европейскими "экспертами" действий президента России Владимира Путиназаключается в том, что они пытаются анализировать его поступки через парадигмы политологии, либо же через призму международных отношений. Они пытаются найти обобщенный подход к его террору через реалистическую теорию, теорию гегемонии и так далее. Они находятся в бессмысленной погоне за чем-то, чего не существует.

Путь к пониманию Владимира Путина прост: он – босс боссов мафиозной империи, которую мы называем "Россия". Путин убил Аркадия Бабченко не из-за каких-то принципов политической науки, не потому что Макиавелли сказал: "Если нужно нанести вред человеку, то этот вред должен быть настолько силен, чтобы не нужно было бояться его мести", а потому, что Аркадий представлял угрозу для прибыльной военной машины Путина. Это не было рациональное решение со SWOT-анализом, это было заказное бандитское нападение.

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Путин, президент с, на сегодняшний день, 83%-ной общественной поддержкой в России, боится тех, кто обращает внимание на то, что его война наДонбассе - война, которая рушит жизни молодых российских солдат, так же как войны в Чечнеделали с предыдущим поколением – поддает рискуего способность удерживать контроль над населением. Путин выигрывает от этой войны тремя способами: она дает ему поддержку своего населения, так он получает сторонников от олигархии, и финансовый доход Путина тоже увеличивается от нее.

Популярность Путина растет, когда есть внешний конфликт. Учитывая, что экономика России находится в состоянии руины, рубль ни в одном месте не является резервной валютой, аРоссия на международном уровне загнана санкциями в угол, Путин использует войну, чтобы консолидировать поддержку для себя внутри России. Ему нужна война, чтобы поддерживать контроль над обществом. Те, кто указывают, что война дорого обходится - и в счете на жизни, и в счете на деньги - рискует разрушить ту историю, которую Путин пытается рассказывать: "Путин - защитник России, с нашим лидером мы должны быть едины".

Во-вторых, поскольку у Путина есть часть удовлетворенного ним населения России, он должен обратить внимание на тех, кто действительно решает судьбу России, и, собственно, его судьбу – на олигархию. Это выдающееся сочетание гибридного сотрудничества между ФСБ и криминальными элементами в России. Никогда еще мир не видел столь хорошо подготовленные разведывательные службы, превратившиеся в сотрудников криминалитета. В частности, Путин использует свои разведывательные службы для оказания помощи олигархии, которая продолжает его поддерживать. Но эта поддержка не только политическая, но иэкономическая.

Путин лично получает прибыль от олигархии - все платят за подъем по лестнице, пока, наконец, не окажутся в Кремле. У Владимира Путина, вероятно, самого богатого человека в мире, есть личная финансовая заинтересованность в установлении и удержании этого гибридного состояния "разведка-мафия". Как и любой другоймафиози, Путин знает, что, если он предаст своих подчиненных или потеряет власть, дни его жизни будут сочтены. Путин должен во что бы то ни стало защищать свой трон.

Гарри Каспаров провел в PutinCon в марте этого года в Нью-Йорке. Там я в последний раз и видел Аркадия. На PutinCon подчеркивался тот факт, который мы все должны осознать, и которыйзападные "эксперты" не понимают: Путин - самый большой преступник в мире. Путина не следует рассматривать как политического лидера, он - обычный бандит, который использует политику для получения своей мафиозной прибыли. Как мы видим, цена прибыли Путина оплачивается жизнями украинцев, сирийцев и россиян. Путин - преступник.