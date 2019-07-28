Прозріли? ПАРЄ розгромила Росію за жорстоку бійню в Москві

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін несанкціонованого мітингу в Москві 27 липня.
Із критичними заявами виступили генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд і президент ПАРЄ Ліліан-Морі Паска, повідомляє "Європейська правда".
Генсек зазначив, що із занепокоєнням стежив за останніми подіями напередодні виборів у російській столиці. Зокрема за тим, що опозиційні кандидати не змогли висунути свої кандидатуру на місцевих виборах. Ягланд підкреслив, що має намір обговорити це з главою російського ЦВК Еллою Памфиловой.
Протест у Москві 27 липня
Deutsche Welle
Він окремо нагадав РФ про її зобов'язання як держави-члена Ради Європи.
"Усі законні кандидати повинні бути допущені до участі у виборах, вільні та чесні вибори повинні бути гарантовані. Як держава-член Ради Європи Росія повинна поважати європейські стандарти у виборчому процесі", – підкреслив Ягланд.
Президент ПАРЄ Ліліан-Морі Паска заявила, що глибоко стурбована масовими арештами демонстрантів і реакцією поліції на мітинг.
"Свобода слова та свобода зібрань є необхідними умовами демократії. У всіх державах-членах Ради Європи і загалом у будь-якому відкритому, демократичному і плюралістичному суспільстві всі думки, в тому числі критичні до влади, повинні висловлюватися вільно", – сказала вона.
Як писав OBOZREVATEL:
27 липня в Москві почався мітинг із вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.
Під час акції росіяни викрикували "Путін – ху*ло".
Загальна кількість затриманих перевищила 1000 осіб.
Силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, совали обличчям по асфальту.
Протест у Москві 27 липня
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест у Москві 27 липня
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест у Москві 27 липня
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест у Москві 27 липня
Telegram-канал "Протесты в мире"
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