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Прозріли? ПАРЄ розгромила Росію за жорстоку бійню в Москві

10.1т Читати матеріал російською

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін несанкціонованого мітингу в Москві 27 липня.

Із критичними заявами виступили генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд і президент ПАРЄ Ліліан-Морі Паска, повідомляє "Європейська правда".

Генсек зазначив, що із занепокоєнням стежив за останніми подіями напередодні виборів у російській столиці. Зокрема за тим, що опозиційні кандидати не змогли висунути свої кандидатуру на місцевих виборах. Ягланд підкреслив, що має намір обговорити це з главою російського ЦВК Еллою Памфиловой.

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Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Deutsche Welle

Він окремо нагадав РФ про її зобов'язання як держави-члена Ради Європи.

"Усі законні кандидати повинні бути допущені до участі у виборах, вільні та чесні вибори повинні бути гарантовані. Як держава-член Ради Європи Росія повинна поважати європейські стандарти у виборчому процесі", – підкреслив Ягланд.

Президент ПАРЄ Ліліан-Морі Паска заявила, що глибоко стурбована масовими арештами демонстрантів і реакцією поліції на мітинг.

"Свобода слова та свобода зібрань є необхідними умовами демократії. У всіх державах-членах Ради Європи і загалом у будь-якому відкритому, демократичному і плюралістичному суспільстві всі думки, в тому числі критичні до влади, повинні висловлюватися вільно", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL:

Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест у Москві 27 липня

Протест у Москві 27 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

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Росія
Теги
ПАРЄ Порада Європи мітинг протест політика Новини Росії
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van Dijk Max
van Dijk Max
мдас?? я чет глубоко сомневаюсь , на голландщине сми ограничись заявой , шо митинг был не разрешен , закон есть закон
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
А эти "умники" хотят чтобы в России произошло то что и на окраине? Война, развал, долги? Спасибо, не надо. Пока власть твёрдо стоит, лазить с высунутым языком на карачках перед Гейропой мы не будем.
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Good Valery
Good Valery
Ржунимагу Феофан, просто будете сосать у путина.))))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Они что реально тупые, в рашке свои законы и слово демократия там не существует.
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Kom AV
Kom AV
Dehtyaryov Ilya, К стати о демократии, Францию вспоминать не будем, там даже пальцы отстреливают демократично. Поговорим о Украине. Если посмотреть съёмку, то не увидите ни одного человека в балаклаве или маске, люди не боятся. Но скажите почему на демократичной Украине, на подобных мероприятиях все в масках и балаклавах, если это конечно не гейпарад. Чего у вас люди боятся, что прячут свои лица?
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