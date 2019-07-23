Противник Росії: у Пентагону з'явився новий глава

Сенат США у вівторок, 23 липня, затвердив Марка Еспера на пост глави Пентагону.

"За" його кандидатуру проголосували 90 сенаторів, "проти" – 8, повідомляє The New York Times.

Вказується, що Еспер заручився потужною підтримкою сенаторів, що представляють як Республіканську, так і Демократичну партії. Приведення його до присяги відбудеться о 18:30 23 липня за місцевим часом.

Журналісти додали, що пост глави Пентагону залишався вакантним протягом семи місяців. Це найтриваліший термін в історії, коли в американського оборонного відомства не було керівника.

Марк Еспер Сьогодні

Відомо, що Еспер – ветеран війни з Іраком 1990-1991 років. Він пішов у відставку в званні підполковника.

Новий глава американського міністерства оборони раніше працював у дослідному центрі "Спадщина", в апараті Сенату та в комерційних структурах. У листопаді 2017 року він став міністром Армії США.

У багатьох публічних заявах Еспер виступав проти РФ. Так, коментуючи кризу в Афганістані, він заявляв, що "влада США вибирає регіональний підхід до конфлікту, відзначаючи важливість забезпечення підтримки з боку сусідів, таких як Пакистан, і стримуючи інших діючих у регіоні гравців, таких як Росія й Іран, від того, щоб вони завдали шкоди мирному процесу".

За його словами, американські сили в Сирії "деякою мірою протистоять російському впливу на Близькому Сході, зокрема, в Сирії".

Щодо Венесуели, то Еспер дотримується думки, що влада президента Ніколаса Мадуро багато в чому спирається на підтримку з-за кордону, зокрема, з боку Кремля.

"Незаконний режим Мадуро залежить від фінансової та військової підтримки таких країн як Росія, Куба і Китай", – заявляв Еспер.

Він також висловлювався щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), називаючи його безглуздим без дотримання з боку Росії.

"ДРСМД приніс нам чимало користі, але договір працює, тільки коли його дотримуються обидві сторони... Росія не дотримується умов", – сказав він на слуханнях в сенаті.

Марк Еспер The New York Times

Відзначимо, призначаючи Еспера на посаду в.о. міністра оборони, американський президент Дональд Трамп заявив, що знає його й не сумнівається, що той "відмінно впорається".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У кінці травня США прийняли рішення відкликати Марі Йованович із посади американського посла в Україні.

Раніше Йованович потрапила в гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Касько (екс-заступник генерального прокурора).

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