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30 травня • оновлено в 22:01
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Політика Економіка

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Трамп скипів через "російський слід" у масових заворушеннях у США

10.1т
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Президент США Дональд Трамп назвав співробітників американського телеканалу CNN "хворими лузерами", після того як вони випустили сюжет про причетність Росії до масових заворушень у Штатах.

Гнівне повідомлення американський глава опублікував на своїй сторінці в Twitter. Нагадаємо, протести в США спровокувала смерть афроамериканця Джорджа Флойда, якого під час затримання душив коп.

"Фейк ньюз CNN звинувачує Росію, Росію, Росію. Вони хворі лузери з дуже поганими рейтингами", – обурився Трамп.

Він також додав до повідомлення постскриптум, написавши: "Не можуть звинувачувати Китай, тому що їм потрібні гроші?"

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Infonews

Трамп скипів через "російський слід" у масових заворушеннях у США

Скріншот

Фрагмент ефіру CNN про причетність РФ до протестів:

Як писав OBOZREVATEL, на відео, яке спровокувало хвилю заворушень у США, видно затримання афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Поліцейський коліном придушив шию чоловіка, поки той лежав на асфальті. Флойд говорив, що не може дихати.

Дружина поліцейського, який затримував Флойда, незабаром подала на розлучення. Масові протести в ряді великих міст США тривають уже декілька днів.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
ЗМІ протест
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