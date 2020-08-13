Протести в Білорусі: Захарова заявила, що противники РФ приречені на провал

МЗС РФ заявило про спроби "зовнішнього втручання" в справи республіки.

Спроби знайти "російський слід" в організації заворушень в Білорусі безпідставні, а спроби внести розлад у відносини між РФ і РБ приречені на провал.

Як повідомило ТАСС, про це заявила 13 серпня офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. Вона висловила надію на швидку стабілізацію обстановки в республіці.

"Відічаємо безпрецедентний тиск, який чиниться окремими зарубіжними партнерами на білоруську владу. Простежуються чіткі спроби зовнішнього втручання в справи суверенної держави з метою розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію", – заявила Захарова.

За її словами, російська сторона закликає всі сторони до стриманості і прояву розсудливості.

"Розраховуємо, що незабаром обстановка в країні нормалізується і повернеться в спокійне русло", – резюмувала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі держЗМІ показали на відео нібито провокаторів протестів, які спалахнули після виборів президента 9 серпня. Деякі із затриманих – хлопці в татуюваннях з нацистською символікою – виявилися росіянами.