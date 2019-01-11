МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Просували плани Москви? У США зацікавилися українцями на інавгурації Трампа

1.2тЧитати матеріал російською

Деякі з українців, які були присутні на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.

Про таке підозру оголосив спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ у президентські вибори у США, пише The New York Times.

Зокрема слідство цікавиться, чи не передавав росіянин Костянтин Килимник, якому екс-глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт повідомляв результати соцопитувань у США, ці дані двом українським олігархам Сергію Льовочкіну і Ринату Ахметову.

Новини
США пригрозили другу Путіна новими санкціями

Просували плани Москви? У США зацікавилися українцями на інавгурації Трампа

Дональд і Меланія Трамп

Перший, наголошує видання, був присутній на Балу Свободи.

Раніше американський консультант Сем Паттен, який працював із Килимником, зізнався, що отримував 50 тис. дол. нібито від Льовочкіна за купівлю квитків на ексклюзивні інавгураційні заходи Трампа для нього самого, Килимника і ще однієї людини.

Деяких українців, які побували тоді на інавгурації, вже допитали.

"Мене двічі допитувало ФБР і Мюллер", — розповів колишній нардеп від Радикальної партії Андрій Артеменко.

Новини
США загрожує надзвичайний стан через Трампа-диктатора: що трапилося

При цьому присутній на Балу нардеп Сергій Ківалов ("Опозиційний блок") не відповів на запити щодо коментарів про те, як він отримав свої квитки. А народний обранець Борислав Береза (позафракційний) сказав, що нібито отримав свої квитки безкоштовно від когось, "пов'язаного з Іллінойсом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пол Манафорт обговорював "мирний план" щодо України з російсько-українським розвідником Костянтином Килимником.

Раніше з'ясувалося, що Манафорт збрехав слідству про співпрацю з Килимником.

Особи
Дональд ТрампРоберт МюллерПол Манафорт
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги