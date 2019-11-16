Просив особисто: з'ясувалася скандальна деталь зустрічей Трампа з українськими бізнесменами

У грудні 2018 року президент США Дональд Трамп проводив особисту зустріч з партнерами свого адвоката Рудольфа Джуліані американськими бізнесменами українського походження Львом Парнасом і Ігорем Фруманом, на якій доручив їм чинити тиск на владу України.

Як повідомляє CNN, метою було розслідування діяльності в цій країні колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Як повідомили виданню два джерела, зазначена зустріч відбулася на вечірці з нагоди Хануки в Білому домі.

Дональд Трамп Українська правда

Доказом є фотографія зі сторінки Парнасу в одній із соціальних мереж. На знімку зображені поруч усміхнені ймовірні учасники нібито "закритої зустрічі", яка відбулася пізніше, а також віцепрезидент США Майкл Пенс.

Повідомляється, що пізніше Парнас розповів своїм довіреним особам про "секретну місію", доручену йому Трампом, що стосується чинення тиску на українську владу. Відзначається, що Трамп через Джуліані повинен був передавати вказівки, а двоє його партнерів повинні були їх виконувати.

За даними телеканалу, Парнас досконало володіє російською мовою, тоді як Фруман був цінний великою кількістю бізнес-зв'язків в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із Парнасом і Фруманом Дональд Трамп зустрічався мінімум 10 разів. Як докази були надані фото, зроблені під час президентської кампанії Трампа.

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