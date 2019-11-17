Головна Новини
17 листопада • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Ігор Соловей
Ігор Соловей
журналіст-міжнародник Всі статті автора

Пропутінські політики захопили владу в Молдові

1.6т

Американські борці з корупцією, за підтримки європейців і за згоди росіян, вигнали з Молдови олігарха Плахотнюка. А замість нього і його політичної сили зараз владу в країні взяв Додон і його проросійська партія.

Півроку назад цей симпатик Путіна повернув собі контроль над спецслужбою СІБ - аналог СБУ. А зараз призначив міністром оборони симпатика сепаратистів на Донбасі (і свого родича).

Таким чином, пропутінські політики захопили владу в Молдові, а на кордоні з Україною отримуємо ще одну ворожу армію. Привіт стратегам в Вашингтоні... І українцям, що так раділи "антикорупційній політиці США", переносячи молдавську ситуацію на українські реалії - прибрали Порошенка, зате отримали Коломойського, який вже вголос пропонує лягти знов під РФ.

Не переживайте, в російському концтаборі у вас корупції не буде.

*** Виктор Гайчук занял должность министра обороны в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику. До ухода в правительство Гайчук был советником Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук является родственником Додона: "Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть, дух, вера являются эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника", - заявил тогда Гайчук.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор Соловей Ігор Соловей
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
0
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Молдове вполне можно отдать 10-20 городков Украины вплоть до Винницы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Никто там ничего не захватил - всех выбрали. А по логике автора пусть лучше бы оставался этот вор плохотнюк тому как он антироссийский. Гидни порадуются нэзалэжности когда вся земля перейдет американским транснациональным корпорациям.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги