Прем'єр Саксонії (Федеральна земля Німеччини) Міхаель Кречмер виступив за зняття санкцій ЄС щодо Росії.

Як передає Bild, Кречмер також запросив Путіна до Саксонії. "Я сподіваюся, що скоро він [Путін] до нас приїде", - заявив він.

Кречмер нарвався на жорстку критику з боку місцевої опозиції. Зокрема, його суперниця на майбутніх виборах від партії Зелених Каті Майер назвала прем'єра популістом, який "забув історію".

"Запрошуючи главу Кремля і прогинаючись перед путінським режимом, Кречмер тим самим лише полює за голосами прихильників Лівої партії та АДГ", - сказала Майєр.

Кречмер і Путін AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з несподіваною заявою виступив глава Франції Макрон. Він зібрався з поїздкою в РФ, додавши, що європейці "багато чим завдячують Росії".

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