Проект "патріарх Кирило" закритий - священик РПЦ Чаплін

Протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін заявив, що проект "патріарх Кирило" можна вважати закритим.

Про це священик написав на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що він закритий "як проект суспільно значимий, здатний зібрати команду співробітників, а не челяді і не вічних "згідних".

Між іншим, за останні місяці ні Синод, ні Вища церковна рада не прийняли жодного документа по суспільно значущих питань. Архієрейський Собор, за великим рахунком - теж", - написав він.

За словами Чапліна, "закриття проекту відбулося не в останню чергу зусиллями "титульного" лиця".

"Воно як би досягло всього, чого хотіло - але радості йому це не додало. Навпаки, швидше за все помножило скорботу - і далі скорботи, на жаль, буде більше", - додав протоієрей РПЦ.

Як писав "Обозреватель", раніше РПЦ визнала хворобу патріарха Кирила.