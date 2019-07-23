"Проблема для Європи!" У Німеччині розповіли про небезпеку перемоги "Слуги народу" на виборах

Перемога президентської партії "Слуга народу " на виборах до Верховної Ради несе в собі небезпеку для всієї Європи.

Про це в німецькому виданні Die Welt пише Філіп Фрітц.

"На відміну від багатьох популістських партій у Європі, Зеленський і його партія "Слуга народу" звертаються до дуже різних груп. Але це може становити небезпеку не тільки для України, але і для Європи", – зазначає автор.

Відзначається, що багато виборців президента України проголосували за нього, щоб піти на зближення з Росією, сподіваючись так припинити війну на Донбасі.

"Якщо він відмовиться від послідовних відносини свого попередника Петра Порошенка і прийде до компромісу з Кремлем, то це теж загальноєвропейська проблема, оскільки це було б явною ознакою того, що переміщення кордонів по всій Європі веде до успіху. Путін повинен відчути себе заохоченим продовжувати закручувати спіраль ескалації", – пише Фрітц.

Автор підкреслює, що той факт, що Росія веде війну в Україні, ставить "Слугу народу" в ситуацію, в якій не опинялася ніяка інша протестна партія в Європі.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на конструктивний діалог і взаєморозуміння з лідером Росії Володимиром Путіним.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!