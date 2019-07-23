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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Проблема для Європи!" У Німеччині розповіли про небезпеку перемоги "Слуги народу" на виборах

7.4т Читати матеріал російською

Перемога президентської партії "Слуга народу " на виборах до Верховної Ради несе в собі небезпеку для всієї Європи.

Про це в німецькому виданні Die Welt пише Філіп Фрітц.

"На відміну від багатьох популістських партій у Європі, Зеленський і його партія "Слуга народу" звертаються до дуже різних груп. Але це може становити небезпеку не тільки для України, але і для Європи", – зазначає автор.

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Відзначається, що багато виборців президента України проголосували за нього, щоб піти на зближення з Росією, сподіваючись так припинити війну на Донбасі.

"Якщо він відмовиться від послідовних відносини свого попередника Петра Порошенка і прийде до компромісу з Кремлем, то це теж загальноєвропейська проблема, оскільки це було б явною ознакою того, що переміщення кордонів по всій Європі веде до успіху. Путін повинен відчути себе заохоченим продовжувати закручувати спіраль ескалації", – пише Фрітц.

Автор підкреслює, що той факт, що Росія веде війну в Україні, ставить "Слугу народу" в ситуацію, в якій не опинялася ніяка інша протестна партія в Європі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на конструктивний діалог і взаєморозуміння з лідером Росії Володимиром Путіним.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Німеччина
Тег
Партія "Слуга народу"
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Городецкий Сергей
Городецкий Сергей
Большей угрозы чем Порошенко со своей "недокомандой", ворами и прочим дерьмом в окружении в Украине уже не будет.
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Германия с Францией мутили воду все эти года, идя на уступки с рашей, а теперь они заговорили об опасности, вы серьезно?!))) А пять лет войны с рашей более 13000 тысяч погибших...не в счет? Могу вас настроить и на ваших руках кровь...вы заигрались. Забыли как вы в ПАСЕ ДВА ГОДА ВКЛЮЧАЛИ "ОБИСПАКОЕНОСТЬ"
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Лозбинг Эмилия, они даже забыли, как в 2014 году гарантировали договоренности между Януковичем и оппозицией, которые помогли бы и Крым в составе Украины сохранить, и конфликта на Донбассе избежать.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Путин угрозу Европе не несет?Даааа?А,вот Зе с его "Слугой народа-да!..ФриЦ, ты видать по "русски" хорошо лупанул по шнапсу!)))
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