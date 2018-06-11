Про що поговорять Трамп і Кім Чен Ин: названа головна тема

Лідер КНДР Кім Чен Ин і американський президент Дональд Трамп у ході саміту 12 червня в Сінгапурі мають намір обговорити "нові відносини" двох країн.

Як повідомляє ЦТАК, президенти обміняються думками з питань, що становлять взаємний інтерес. При цьому були перераховані такі:

"Це і питання щодо встановлення нових відносин між КНДР і США відповідно до вимог зміненої епохи і створення перманентної і міцної мирної системи на Корейському півострові, питання щодо здійснення денуклеаризації Корейського півострова та ін.".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прилетів у Сінгапур для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.