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Про що поговорять Трамп і Кім Чен Ин: названа головна тема

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Лідер КНДР Кім Чен Ин і американський президент Дональд Трамп у ході саміту 12 червня в Сінгапурі мають намір обговорити "нові відносини" двох країн.

Як повідомляє ЦТАК, президенти обміняються думками з питань, що становлять взаємний інтерес. При цьому були перераховані такі:

"Це і питання щодо встановлення нових відносин між КНДР і США відповідно до вимог зміненої епохи і створення перманентної і міцної мирної системи на Корейському півострові, питання щодо здійснення денуклеаризації Корейського півострова та ін.".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прилетів у Сінгапур для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Сінгапур
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