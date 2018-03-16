Привезла дочка: у справі Скрипаля трапився несподіваний поворот

Нервово-паралітичну речовину, якою отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля, привезла його донька Юлія у своєму багажі, з яким вона прибула в Солсбері з Москви.

Отрута могла перебувати в будь-якій речі з валізи, пише газета The Telegraph з посиланням на власні джерела в спецслужбах.

За даними джерел, слідство опрацьовує версію, що отрутою були просякнуті предмети одягу, щось з косметики або привезені Юлією подарунки, які передбачалося розпакувати в будинку Сергія Скрипаля.

Як повідомляв "Обозреватель", Скрипаля отруїли разом з дочкою 4 березня в місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною, розробленою ще за часів СРСР.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, ймовірно, відповідальна за їх отруєння. 14 березня вона оголосила, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ.

Також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон анонсував санкції, які країна прийме щодо РФ у зв'язку з отруєнням Скрипаля. Тим часом, США 15 березня розширили санкції проти Росії.