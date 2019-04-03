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Притиснути Росію в морі: США і НАТО розробили потужний план придушення

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Влада США спільно з НАТО розробили "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі. Він буде включати спостереження з повітря, а також направлення великої кількості кораблів країн НАТО у Чорне море.

Таку заяву зробила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон, передає "РБК". "Йдеться про пакет, який укріпить розвідку, повітряну розвідку, а також збільшить кілкість в кораблів НАТО, ідправляються в Чорне море, для гарантії безпечного проходу українських суден через Керченську протоку в Азовське море", — зазначила вона.

За її словами, акваторія Чорного моря повинна бути безпечна для країн цього регіону від "нав'язливості Росії". У цьому контексті Хатчінсон ще раз нагадала, що США вважають Крим українським півостровом.

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Притиснути Росію в морі: США і НАТО розробили потужний план придушення

RT

"І дуже важливо, щоб Румунія, Болгарія і Україна, а також Грузія, перебували під захистом в чорноморському просторі", — додала постпред.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс планує посилити військову присутність своїх кораблів у Чорному морі.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
США
Тег
НАТО
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
скиньте на кремль маленькую ядерную бомбочку и все и мир будет во всем мире
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, Вот поэтому у вас и отняли ЯО. Обезьяна с гранатой никому не нужна.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Иран уже прижали, все же помнят видео с сопливыми американскими морячками?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Этой старушке давно уже пора на покой, а она все что то бурдит. Ну как корабли НАТО в Черном море могут могут быть гарантом "безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море"? Сами они в пролив не зайдут. Постоят на траверзе максимум. А если хохлы снова попрутся без запросов то их снова остановят невзирая ни на что.
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