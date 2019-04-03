Притиснути Росію в морі: США і НАТО розробили потужний план придушення

Влада США спільно з НАТО розробили "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі. Він буде включати спостереження з повітря, а також направлення великої кількості кораблів країн НАТО у Чорне море.

Таку заяву зробила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон, передає "РБК". "Йдеться про пакет, який укріпить розвідку, повітряну розвідку, а також збільшить кілкість в кораблів НАТО, ідправляються в Чорне море, для гарантії безпечного проходу українських суден через Керченську протоку в Азовське море", — зазначила вона.

За її словами, акваторія Чорного моря повинна бути безпечна для країн цього регіону від "нав'язливості Росії". У цьому контексті Хатчінсон ще раз нагадала, що США вважають Крим українським півостровом.

RT

"І дуже важливо, щоб Румунія, Болгарія і Україна, а також Грузія, перебували під захистом в чорноморському просторі", — додала постпред.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс планує посилити військову присутність своїх кораблів у Чорному морі.

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