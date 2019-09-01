Прирівняли Сталіна до Гітлера: США зробили гучну заяву про Другу світову війну

Віце-президент США Майк Пенс не згадав про Росію, віддаючи данину європейським народам за боротьбу в роки Другої світової війни.

Американський політик виступив у польській столиці Варшаві в неділю, 1 вересня, на меморіальних заходах до 80-ї річниці початку війни, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що тоталітарні фашистський і комуністичний режими не змогли зломити поляків і перекроїти Європу, і в майбутньому це також нікому не вдасться. Таким чином віце-президент Сполучених Штатів прирівняв радянського і німецького лідерів Йосипа Сталіна і Адольфа Гітлера.

"Останнє слово було не за тими, хто хотів силою змінити світ, бо є щось набагато більше за них", – сказав Пенс.

Майк Пенс Колаж

Він вказав на героїзм поляків, які після війни знову зазнали страждань протягом п'яти десятиліть комуністичного правління. За його словами, боротьба за свободу може тривати десятиліття, але перемога все одно буде за тими, хто стоїть на боці добра і не втрачає надії.

Пенс додав, що ідеологіями нацизму та комунізму рухало прагнення здобути владу будь-якою ціною, нав'язати свою волю, контролювати життя мільйонів людей. Найстрашніші злочини виправдовувалися тим, що це нібито корисно для зміцнення влади.

Віце-президент США нагадав, що нацисти вбили мільйони поляків. Понад 150 тисяч учасників Варшавського повстання віддали свої життя, виступивши проти фашизму, диктатури і загрози комунізму.

Так, восени 1939 року війська нацистської Німеччини з заходу і комуністичного СРСР зі сходу розділили Польщу на окупаційні зони.

"Подвійне вторгнення ознаменувало початок конфлікту, якого людство ще не бачило і, сподіваємося, більше не побачить ніколи", – заявив віце-президент США.

Він висловив переконання, що США і Польща завжди будуть стояти разом з усіма своїми партнерами за загальну безпеку, і закликав союзників "виконувати обіцянки, які вони дали одне одному".

"Тому що США та Польща знають, що сильний альянс незалежних суверенних націй – це найкращий захист наших свобод", – підкреслив Пенс.

Відзначимо, український художник Андрій Петренко опублікував їдку карикатуру про Сталіна і Гітлера, що цілуються, назвавши її "Початок".

Як писав OBOZREVATEL:

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