"Припиніть цькувати!" Глава Єврокомісії заступився за Росію

В Євросоюзі повинні припинити цькувати Росію і почати відновлювати діалог в багатьох галузях.

Таку думку висловив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час виступу в Брюсселі, передає The Guardian.

"Тому ми повинні повернутися, я б не сказав до нормальних відносин з Росією, але є так багато галузей, де ми можемо краще співпрацювати з дослідженнями, інноваціями та іншими. Не забуваючи про те, якими є наші відмінності і розбіжності. Але це цькування Росії треба припинити", - заявив він.

Жан-Клод Юнкер

Юнкер наполіг, що ЄС ніколи не визнає анексію Криму і війну на Донбасі.

Однак, за його словами, територія Євросоюзу - лише 5,5 млн квадратних кілометрів, тоді як Росії - 70,5 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євросоюз ввів персональні санкції за організацію незаконних виборів в Криму. Обмеження торкнуться п'яти чоловік.