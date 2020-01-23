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23 січня • оновлено в 16:52
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"Ніби привітався з Х...лом": реакція принца Чарльза на Путіна потрапила на відео

10.6т
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Мережу повеселила реакція принца Чарльза з Великобританії на президента Росії Володимира Путіна, який вирішив із ним привітатися під час візиту до Ізраїлю.

Момент із їхньою зустріччю потрапив на відео, яке викликало бурхливу реакцію в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Путін підійшов до свого місця, привітався із французьким президентом Еммануелем Макроном і ніби не помітив принца, який сидів поруч. Сусіди по залу звернули увагу глави Росії на члена королівської сім'ї.

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Реакція принца Чарльза на Путіна повеселила мережу

Реакція принца Чарльза на Путіна повеселила мережу

Путін із характерним жестом усміхнувся і простягнув руку Чарльзу. На відео видно, як принц швидко потис її і, навіть не підвівшись, невдоволено відвернувся, стримавши емоції.

Реакція принца Чарльза на Путіна потрапила на відео

Реакція принца Чарльза на Путіна потрапила на відео

Скріншот із відео

Реакція принца Чарльза на Путіна потрапила на відео

Реакція принца Чарльза на Путіна потрапила на відео

Скріншот із відео

Користувачі ж усе зрозуміли без слів. "Ви бачили, з яким виразом обличчя Чарльз простягнув руку Путіну і з яким відразу ж відвернувся від нього?", "Вираз обличчя у Чарльза безцінний після того, як довелося привітатися з Х**лом!", "Чарльз такий: "Бл*дь, навіщо я сюди сів", "А Чарльз не встав. Тільки вдав", – відреагували в коментарях.

"Вираз безцінний!" Реакція принца Чарльза на Путіна повеселила мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії учні однієї зі шкіл зустріли президента Володимира Путіна піснею зі словами із двозначним підтекстом: "як добре, що ти комусь потрібен".

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін принц Чарльз
Місце
Ізраїль
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Коментарі
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31
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12
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hunt andres
hunt andres
Укросеть в своем амплуа - видит то, что другие не замечают)
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1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Петух лапоухий,убийца принцессы Дианы,с этим чмошником приличные люди не должны на одном гектаре гадить,мерзость англо-саксонская,а Путину этот клоун ваЩе до пистты,ритуальное чучело.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ирина, ну ей-Богу, ну что Вы, в самом деле? Это выражение появилось на физиономии принца Чарльза много лет назад, когда он впервые узнал от мамы Лизы, что королевский трон ему не светит ни при каких обстоятельствах, даже если вымрут от ящура все до одного представители британской монаршей фамилии мужеского полу. С той самой поры гримаса, представляющая собой замысловатую смесь удивления, печали, отчаяния и отвращения, ни на минуту не покидала лица несчастного принца с душой Ричарда Первого и внешностью тракториста Василия из российской глубинки. Поговаривают, что он даже спит с ней. :) При чём тут Путин? Чарли и без Путина нелегко приходится на этом свете. :)
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7
0
zhukov vanya
zhukov vanya
Ш. Олег, В огороде бузина,а в Киеве дядька.
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0
1

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