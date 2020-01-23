"Ніби привітався з Х...лом": реакція принца Чарльза на Путіна потрапила на відео

Мережу повеселила реакція принца Чарльза з Великобританії на президента Росії Володимира Путіна, який вирішив із ним привітатися під час візиту до Ізраїлю.

Момент із їхньою зустріччю потрапив на відео, яке викликало бурхливу реакцію в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Путін підійшов до свого місця, привітався із французьким президентом Еммануелем Макроном і ніби не помітив принца, який сидів поруч. Сусіди по залу звернули увагу глави Росії на члена королівської сім'ї.

Реакція принца Чарльза на Путіна повеселила мережу

Путін із характерним жестом усміхнувся і простягнув руку Чарльзу. На відео видно, як принц швидко потис її і, навіть не підвівшись, невдоволено відвернувся, стримавши емоції.

Реакція принца Чарльза на Путіна потрапила на відео Скріншот із відео

Реакція принца Чарльза на Путіна потрапила на відео Скріншот із відео

Користувачі ж усе зрозуміли без слів. "Ви бачили, з яким виразом обличчя Чарльз простягнув руку Путіну і з яким відразу ж відвернувся від нього?", "Вираз обличчя у Чарльза безцінний після того, як довелося привітатися з Х**лом!", "Чарльз такий: "Бл*дь, навіщо я сюди сів", "А Чарльз не встав. Тільки вдав", – відреагували в коментарях.

"Привет, Чарльз!": Путин и принц Уэльский pic.twitter.com/WKPEJviF0e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

Путин прошел мимо Пенса, пожал руки Макрону и принцу Чарльзу pic.twitter.com/UJ4iCmt9g5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії учні однієї зі шкіл зустріли президента Володимира Путіна піснею зі словами із двозначним підтекстом: "як добре, що ти комусь потрібен".

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