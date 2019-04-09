|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Прикривати небезпечний напрям": сумнозвісний винищувач Путіна відправлять до Криму

2.6тЧитати матеріал російською

Перші хвалені винищувачі Россії Су-27 може отримати 8-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії (севастопольський аеродром Бельбек, анексувати Крим).

Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони РФ. Ще один претендент – 1-а змішана авіаційна дивізія (краснодарський Кримськ).

"У першу чергу нова техніка надходить туди, де необхідно прикривати небезпечний напрям, а в частинах і з'єднаннях на озброєнні знаходяться застарілі модифікації літаків. Наприклад, в Краснодарському краї на авіабазі в Кримську основний винищувач — уже застарілий Су-27. При цьому обстановка в зоні відповідальності цих літаків досить напружена", — сказав колишній командувач 4-ю армією ВВС і ППО генерал-лейтенант Валерій Горбенко.

Новини
"Українці повинні вбивати українців": Парубій озвучив план Путіна у Криму

Су-27

Су-27

"Прикривати небезпечний напрям": сумнозвісний винищувач Путіна відправлять до Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США розгромили літаки Су-57, якими так вихваляється Росія і від партнерського виробництва яких відмовилася Індія. Експерти прийшли до висновку, що за своїми льотно-технічними характеристиками вони поступаються американським F-35.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
17
14
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
an and
an and
Ну это как Ладу против Теслы или Мерседеса выставить! Байки для обывателей простых! Если в стране не могут качественной даже ручку шариковую сделать, то стоит ли всерьез слушать о самолетах..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
andrei andrei
andrei andrei
Селюки как всегда, все попутали. В Крым поступают новейшие серийные Су-57 пятого поколения.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
andrei andrei
andrei andrei
Хохложопье, и чем же он так печален?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
andrei andrei, ЧЕБУРНЕТ тебе в помощь.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки