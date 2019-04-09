"Прикривати небезпечний напрям": сумнозвісний винищувач Путіна відправлять до Криму

Перші хвалені винищувачі Россії Су-27 може отримати 8-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії (севастопольський аеродром Бельбек, анексувати Крим).

Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони РФ. Ще один претендент – 1-а змішана авіаційна дивізія (краснодарський Кримськ).

"У першу чергу нова техніка надходить туди, де необхідно прикривати небезпечний напрям, а в частинах і з'єднаннях на озброєнні знаходяться застарілі модифікації літаків. Наприклад, в Краснодарському краї на авіабазі в Кримську основний винищувач — уже застарілий Су-27. При цьому обстановка в зоні відповідальності цих літаків досить напружена", — сказав колишній командувач 4-ю армією ВВС і ППО генерал-лейтенант Валерій Горбенко.

Су-27

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США розгромили літаки Су-57, якими так вихваляється Росія і від партнерського виробництва яких відмовилася Індія. Експерти прийшли до висновку, що за своїми льотно-технічними характеристиками вони поступаються американським F-35.

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