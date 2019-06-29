Прихопила 31 млн євро і дітей: ЗМІ розкрили таємницю сімейної драми еміра Дубая

Дружина правителя Дубая шейха Мохаммеда бін Рашида аль-Мактума принцеса Хайя покинула його і, прихопивши 31 мільйон євро, щоб почати нове життя, втекла за кордон.

Про це повідомляє The Sun. Уточнюється також, що з принцесою перебувають двоє їхніх дітей: 7-річний син Заєд й 11-річна дочка Аль Джаліль (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, принцеса Хайя, яку не бачили з лютого цього року, втекла до Німеччини. Передбачається, що вона одразу ж попросила притулку і подала на розлучення з чоловіком.

Правитель Дубая з дружиною The Sun

Газета стверджує, що 69-річний шейх Мохаммед просив владу Берліна повернути його 45-річну дружину та дітей, але йому відмовили. Ця ситуація викликала політичну кризу між Німеччиною й ОАЕ, де шейх є віце-президентом і прем'єр-міністром, а також правителем міста Дубай.

Мохаммед аль-Мактум і принцеса Хайя The Sun

принцеса Хайя The Sun

Правитель Дубая і королева Великобританії Єлизавета ІІ The Sun

Мохаммед аль-Мактум і принцеса Хайя The Sun

Принцеса Хайя (праворуч) The Sun

Принцеса Хайя і принц Великобританії Чарльз The Sun

Принцеса Хайя (праворуч) з дочкою і чоловіком Instagram hrhprincesshaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники англійських монархів занепокоїлися помітивши дивну деталь – принц Вільям перестав носити обручку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал