Прибув невчасно: в Сінгапурі затримали "Кім Чен Ина"

Співробітники міграційної служби Сінгапуру затримали в аеропорту Чангі австралійського коміка, який є двійником лідера КНДР Кім Чен Ина.
Як розповів сам Говард X, який відмовляється називати своє справжнє ім'я, його затримали на дві години, а допит тривав близько 30 хвилин, передає Reuters .
"Вони запитали мене про мої політичні погляди, і чи був я пов'язаний з протестами в інших країнах. Мені сказали, що я прибув" в дуже напружений час", - заявив він.
REUTERS/Edgar Su
За словами Говарда, йому сказали триматися подалі від острова Сентоса і готелю "Шангрі-Ла", де має відбутися саміт США-КНДР.
Комік додав, що не планував жодних акцій, але хотів би показати політичну сатиру разом з двійником президента США Дональда Трампа.
Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч президента Трампа і глави КНДР запланована на 12 червня.
Сам глава Білого дому також заявляв, що готовий запросити Кім Чен Ина в США.