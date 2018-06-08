Прибув невчасно: в Сінгапурі затримали "Кім Чен Ина"

Співробітники міграційної служби Сінгапуру затримали в аеропорту Чангі австралійського коміка, який є двійником лідера КНДР Кім Чен Ина.

Як розповів сам Говард X, який відмовляється називати своє справжнє ім'я, його затримали на дві години, а допит тривав близько 30 хвилин, передає Reuters .

"Вони запитали мене про мої політичні погляди, і чи був я пов'язаний з протестами в інших країнах. Мені сказали, що я прибув" в дуже напружений час", - заявив він.

REUTERS/Edgar Su

За словами Говарда, йому сказали триматися подалі від острова Сентоса і готелю "Шангрі-Ла", де має відбутися саміт США-КНДР.

Комік додав, що не планував жодних акцій, але хотів би показати політичну сатиру разом з двійником президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч президента Трампа і глави КНДР запланована на 12 червня.

Сам глава Білого дому також заявляв, що готовий запросити Кім Чен Ина в США.