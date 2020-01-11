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11 січня • оновлено в 20:02
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Покарання і компенсація будуть! Президент Ірану вибачився перед Зеленським: подробиці розмови

11.4т
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані після гучного зізнання про влучання в наш літак іранської ракети.

Про це в суботу, 11 січня, повідомляє пресслужба глави української держави.

Рухані висловив співчуття українському народу і сім'ям загиблих у результаті збивання літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України". Він вибачився від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів.

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Подробиці розмови Зеленського з президентом Ірану

Подробиці розмови Зеленського з президентом Ірану

Рухані повністю визнав, що трагедія трапилася через помилкові дії військових його країни.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці в юридичній та технічній площинах.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження його розслідування без будь-яких затримок і перешкод. Чекаю подальшої конструктивної взаємодії з Іраном відповідно до норм міжнародного права", – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що екіпаж збитого літака діяв суворо відповідно до міжнародних льотних правил та інструкцій.

Він зазначив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати і повернути тіла українських громадян на Батьківщину.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", – наголосив глава держави.

Рухані зі свого боку запевнив, що вже вночі 12 січня дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.

Відзначається також, що міністерство закордонних справ України негайно направить Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, зокрема – юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
літак МАУ Офіс президента
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Бабло творит добро!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну все согласно международным правилам
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Ну "зеля", прям рыцарь, без страха и упрека
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