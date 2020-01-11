Покарання і компенсація будуть! Президент Ірану вибачився перед Зеленським: подробиці розмови

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані після гучного зізнання про влучання в наш літак іранської ракети.

Про це в суботу, 11 січня, повідомляє пресслужба глави української держави.

Рухані висловив співчуття українському народу і сім'ям загиблих у результаті збивання літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України". Він вибачився від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів.

Подробиці розмови Зеленського з президентом Ірану

Рухані повністю визнав, що трагедія трапилася через помилкові дії військових його країни.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці в юридичній та технічній площинах.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження його розслідування без будь-яких затримок і перешкод. Чекаю подальшої конструктивної взаємодії з Іраном відповідно до норм міжнародного права", – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що екіпаж збитого літака діяв суворо відповідно до міжнародних льотних правил та інструкцій.

Він зазначив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати і повернути тіла українських громадян на Батьківщину.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", – наголосив глава держави.

Рухані зі свого боку запевнив, що вже вночі 12 січня дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.

Відзначається також, що міністерство закордонних справ України негайно направить Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, зокрема – юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні.

Говорив з @HassanRouhani. Визнання збиття нашого літака – крок у потрібному напрямі. Наполягаю на невідкладному завершенні ідентифікації тіл та поверненні їх в Україну. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Чекаємо повної юридичної та технічної взаємодії надалі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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