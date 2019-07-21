Прем'єр Японії раптово захотів помиритися з Путіним

Прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив, що хоче укласти мирний договір з Росією до 2021 року.
Як повідомляє ТАСС, за його словами, він у 2021 році піде з поста прем'єра. До цього він хотів би укласти мирний договір.
"Я хочу просунути вперед переговори, спрямовані на укладення договору в ході мого терміну", - заявив Абе.
Путін і Абе
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Москва і Токіо 14 січня провели переговори по врегулюванню конфлікту щодо мирного договору щодо Курильських островів, на яких МЗС РФ висунуло ультиматум: Японія повинна визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.
Японія анонсувала ''нову еру" відносин з Росією. Абе заявив, що збирається нарешті дозволити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "в питанні про Курили потрібно компроміс, який не вступатиме в конфлікт з національними інтересами жодної зі сторін".
Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії і погодився сісти за стіл переговорів тільки за умови відмови Токіо від претензій.
29 червня по результатам переговорів країни "відзначили налагодження предметного діалогу щодо мирного договору".
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