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Прем'єр Японії раптово захотів помиритися з Путіним

2.6т Читати матеріал російською

Прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив, що хоче укласти мирний договір з Росією до 2021 року.

Як повідомляє ТАСС, за його словами, він у 2021 році піде з поста прем'єра. До цього він хотів би укласти мирний договір.

"Я хочу просунути вперед переговори, спрямовані на укладення договору в ході мого терміну", - заявив Абе.

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Путін і Абе

Путін і Абе

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сіндзо Абе
Місце
Росія
Тег
Росія
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