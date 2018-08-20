Прем'єр Узбекистану потрапив у серйозну ДТП: перші подробиці

В Узбекистані 20 серпня машина прем'єр-міністра Абдулла Аріпова потрапила в ДТП неподалік від Ташкенту.

За даними місцевого видання Kun.uz, керівник узбецького уряду їхав зі своїм заступником віце-прем'єром Алішером Султановим.

Прес-служба Генеральної прокуратури країни повідомила, що Аріпов отримав легкі ушкодження, які не потребують госпіталізації. Аварія трапилася близько 09:30 за місцевим часом (7:30 Київ. - Ред.), на 92 кілометрі дороги "Карасу-Бука-Бекабад".

Водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, після чого авто врізалося в бік Mercedes-Benz. За даними прокуратури, заступник прем'єра, який їхав в іншому транспорті, госпіталізований із перелом кістки лівого стегна, закритим переломом кістки чашоподібної виїмки і закритим перелом ребер грудної клітини.

Відповідальний співробітник Апарату Президента отримав закритий перелом кістки правого передпліччя. Водій - забій верхньої частини голови, легкі удари у відкриті суглоби правого плеча і правого передпліччя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня під Дніпром зіткнулися МАН та автобус "Еталон" із пасажирами.