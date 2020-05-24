Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху постав перед судом за звинуваченням у корупції

Він свою провину не визнає, а розслідування називає "полюванням на відьом"

Засідання мало відбутися ще 17 березня, але було перенесене

В Ізраїлі в неділю, 24 травня, відбулося судове засідання за звинуваченням у корупції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

70-річний політик – перший лідер Ізраїлю в історії, який постав перед судом, пише ВВС.

При цьому звинувачення у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою він заперечує. Як стверджує прем'єр, розслідування нібито спрямовані на те, щоб "скинути його будь-яким можливим способом".

Нетаньяху прибув до будівлі суду в Єрусалимі через кілька днів після того, як почав новий термін своїх повноважень, зазначили журналісти.

Нетаньяху звинуватили в корупції Інтерфакс

У чому звинувачують Біньяміна Нетаньяху?

Ізраїльському прем'єр-міністру було висунуто звинувачення за трьома випадками, відомими як 1000, 2000 і 4000:

справа 1000 – шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків (в основному сигар і пляшок шампанського) від впливових бізнесменів нібито в обмін на послуги;

Дело 2000 – шахрайство і зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в пропонуванні допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення його персони;

справа 4000 – хабарництво, шахрайство і зловживання довірою: будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху нібито просував регулюючі рішення, сприятливі для телекомунікаційного гіганта Bezeq в обмін на його послуги.

Нетаньяху всі звинувачення проти нього назвав "полюванням на відьом" політичних опонентів, а також пообіцяв очистити своє ім'я.

Нетаньяху прибув на засідання ВВС

Що розглянули на засіданні?

Під час засідання 24 травня було оголошено про порядок ведення слухань, адвокатам прем'єра надали право ознайомитися зі змістом справи.

Всього в рамках судового процесу планується заслухати близько 300 свідків звинувачення.

Перше засідання щодо Нетаньяху мало відбутися 17 березня, проте через пандемію його було перенесено. Глава уряду був зобов'язаний особисто бути присутнім у суді.

Згідно з ізраїльським законодавством, лідер, кого обвинувачено у вчиненні злочину, не зобов'язаний йти у відставку.

Навіть якщо Нетаньяху буде визнаний винним, він не буде зобов'язаний йти у відставку доти, допоки не будуть вичерпані будь-які можливості апеляції. Це, як зазначили журналісти, може зайняти багато місяців або навіть років.

Нетаньяху в суді

Нетаньяху в суді

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Ізраїлі вперше затвердили двох прем'єр-міністрів – за ротацією змінювати один одного будуть Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц.

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