Прем'єр Британії зробив жорстку пропозицію щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до президента Європейської ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit.
У своєму листі він запропонував вилучити з неї механізм "бекстоп", метою якого є запобігти жорсткому кордону між Ірландією та Північною Ірландією.
"Я пропоную замінити "бекстоп" зобов'язанням створити такі механізми, наскільки це можливо, до кінця перехідного періоду, які стануть частиною майбутніх відносин", — написав він.
Борис Джонсон
Джонсон виступив за "гнучкі й творчі рішення для унікальних обставин на острові Ірландія".
Зі свого боку ЄС продовжує наполягати на тому, що гарантія відсутності жорсткого кордону в Ірландії повинна залишитися в угоді й не може бути змінена.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже так англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.
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