Прем'єр Британії зробив жорстку пропозицію щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до президента Європейської ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit.

У своєму листі він запропонував вилучити з неї механізм "бекстоп", метою якого є запобігти жорсткому кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

"Я пропоную замінити "бекстоп" зобов'язанням створити такі механізми, наскільки це можливо, до кінця перехідного періоду, які стануть частиною майбутніх відносин", — написав він.

Борис Джонсон

Джонсон виступив за "гнучкі й творчі рішення для унікальних обставин на острові Ірландія".

Зі свого боку ЄС продовжує наполягати на тому, що гарантія відсутності жорсткого кордону в Ірландії повинна залишитися в угоді й не може бути змінена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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