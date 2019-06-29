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"Прекрасна людина!" Трамп розсипався у компліментах Путіну

6.3тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з главою Росії Володимиром Путіним пройшли дуже добре.

За його словами, їм вдалося обговорити торгівлю між країнами. Така заява прозвучала в ефірі телеканалу "Росія 24".

При цьому Трамп похвалив Путіна: "Я думаю, він прекрасний хлопець. Я вважаю, у нас була відмінна зустріч. У нас повинна бути торгівля між Росією і США, двома великими країнами. Вчора була прекрасна зустріч. Він прекрасна людина".

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Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

"Ведомости"

У свою чергу Путін так прокоментував розмову: "Гарна зустріч. Дуже ділова, прагматична".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін на полях саміту G20 в Японії обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Дональд, а что вы думаете по поводу Украины? Украина? Владимир, а это что?
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Николаев Олег
Николаев Олег
This is a ZRADA
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Александров Сергей
Александров Сергей
Встретились два Мировых Лидера, обсудили свои вопросы, не подрались, не разругались, не дали друг другу взятки. Для хох-лов это настолько дико, что тут же идут сообщения о каких-то "комплиментах"!
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