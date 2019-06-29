"Прекрасна людина!" Трамп розсипався у компліментах Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з главою Росії Володимиром Путіним пройшли дуже добре.

За його словами, їм вдалося обговорити торгівлю між країнами. Така заява прозвучала в ефірі телеканалу "Росія 24".

При цьому Трамп похвалив Путіна: "Я думаю, він прекрасний хлопець. Я вважаю, у нас була відмінна зустріч. У нас повинна бути торгівля – між Росією і США, двома великими країнами. Вчора була прекрасна зустріч. Він прекрасна людина".

Володимир Путін і Дональд Трамп "Ведомости"

Трамп про Путіна: Він прекрасний хлопець. Я вважаю, у нас була відмінна зустріч. Він надзвичайна людина. Велике спасибі! pic.twitter.com/PfO5prrC6T - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 29 червня 2019 р

У свою чергу Путін так прокоментував розмову: "Гарна зустріч. Дуже ділова, прагматична".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін на полях саміту G20 в Японії обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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