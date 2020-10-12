Масштаби бойових дій в Карабасі після оголошення "перемир'я" не зменшилися, а навпаки - збільшилися. Але на фронті, як ми зараз розберемо детально, намітився позиційний тупик. Щоб. посилити свої позиції на переговорах обидві сторони використовують всі доступні способи показати свою перевагу.

Вірменські балістичні ракети і артилерія б'ють по азербайджанським містах, Точка-У вбила 9 мирних жителів в центрі Гянджі, Азербайджан б'є ракетами і дронами по Степанакерт і по Варденіс, який розташований на території Вірменії. Рахунок загиблих мирних жителів з обох сторін вже пішов на багато десятків, поранених - на сотні.

На фронті бойові дії триватимуть в районі Гадрут і Джебраила.

Азербайджан після перемир'я домігся важливого тактичного успіху - взято село Горадіз і війська просунулися далі вздовж кордону з Іраном. Сьогодні азербайджанці показали чітке відео. Утримання Горадіз дозволяло вірменським військам загрожувати флангу азербайджанської угруповання, що атакувала Джебраіл. Однак вірменський контрудар провалився під ударами Байрактара ще на початковому етапі атаки. Заняття району Гооадіза убезпечило ударне угруповання азербайджанських військ.

Президент Азербайджану заявив про захоплення азербайджанськими військами Гадрут і Джебраила і про те, що він збирається туди приїхати. Однак насправді, азербайджанські війська зачепилися тільки за околиці цих населених пунктів і ряд висот. Ключові висоти і значна частина цих селищ залишається під контролем вірменських військ, Міноборони Вірменії опублікувати репортаж з Гадрут, у азербайджанців ніякого відео звідти немає. Здавалося, це абсурд, хвастощі, помилка - Алієв окреслив напрямки основних зусиль своїх військ. Думаю, насправді мета Алієва прагматична - заявити про розширення своїх завоювань, щоб посилити позиції на мирних переговорах. З військової точки зору, утриматися на околицях або захопити Джебраіл і Гадрут - значить зайти в південну частину Карабаху і зайняти вигідні рубежі для нового наступу.

Атака на Гадрут азербайджанської піхоти через гори була дуже сміливим і несподіваним ударом. Але взяти місто не вдалося, а штурм в лоб швидким не вийде.

Сьогодні Азербайджан вперше заявив про застосування на фронті своєї бойової авіації по позиціях вірменської артилерії. Раніше на фронті застосовувалися дрони, застосовувалися вертольоти. Судячи з усього, пара ударних літаків атакувала позиції вірменських військ під Гадрут. Місто знаходиться в горах, в ущелині, позиції вірмен укриті в зелені, тут дрони не зможуть вирішити всі вогневі завдання, для підтримки військ треба накрити майданні мети, мабуть, авіаудар викликали азербайджанські піхотинці і спецназівці, яким доводиться вести контактний бій з вірменами. Судячи з того, що вперше застосовується авіація, обстановка для азербайджанців складна. Ось тільки один виліт однієї пари літаків обстановки не змінить.

У горах і в населених пунктах із щільною забудовою на перший план виходить якість піхоти. Судячи з усього, азербайджанська піхота зачепилася в Гадрут за ряд висот і навіть змогла зачепитися за околицю. Вибити їх звідти вірмени поки не можуть - відео немає. Але і просунутися далі азербайджанці не можуть. У них теж відео немає. У Гадрут перекинуті підрозділи вірменських добровольців, які мають великий бойовий досвід. Ситуація невирішена. Вірмени цілком здатні силами піхоти вибити азербайджанців. Поки азербайджанські Байрактара не можуть ізолювати єдину дорогу на Гадрут. Гадрут не взяти без зосередження різнорідних сил.

Загалом, якщо вірмени зможуть вибити азербайджанців з околиць Гадрут і повернуть собі повний контроль за містом - вони доб'ються важливого тактичного успіху. Якщо немає - то азербайджанці закріпляться там грунтовно і на переговорах Гадрут стане козирем Алієва.

Обстановка в іншій гарячій точці - Джебраїлом, не змінюється вже тиждень. Панівні над містом гори в руках вірмен. Азербайджанці вийшли на висоти з півдня, контролюють околицю, піхота заходить в місто, навіть в центр міста, але контролювати весь населений пункт не може, він проглядається і прострілюється вірменами, які, очевидно, утримують позиції і на околиці. Тут треба зосереджувати сили, пробивати оборону, концентрувати авіацію, дрони, артилерію.

В цілому слід зазначити, що наступ Азербайджану забуксувало після заходу в гори, вкриті зеленню, яка забезпечує хорошу маскування. На стороні вірмен і погода, низька хмарність, яка з кожним тижнем стає дедалі менш зручною для дій дронів.

Однак у Азербайджану залишається перевага. Зберігається ініціатива, свобода дій, можливість зосередити сили на обраному напрямку. Оскільки суцільного фронту немає, то просочування легкої піхоти, оснащеної переносними ПТРК, і має підтримку дронів в повітрі, може привести до проривів. Наприклад, кидок в гори над Джебраилом за підтримки дронів може серйозно посунути фронт.

Однак зараз після двох тижнів боїв, втома наступаючих військ буде ключовим фактором. Вірмени знають гори набагато краще, вони краще готові до контактної піхотної війні в горах, вони не втрачають мотивацію. А ось чи є ще сили для таких контактних боїв у азербайджанської армії, перевантаженій бойовою технікою і штабами - подивимося.

Думаю, основним перспективним напрямком наступ Азербайджану залишається Джебраіл. Без взяття Джебраила лобові атаки на вузли оборони в Гадрут і Фізулі швидкого успіху не принесуть.

В цілому, обстановка на фронті стабілізується. Успіхи дронів не можуть замінити наземні війська. З іншого боку, панування в повітрі дозволяє азербайджанцям не турбуватися поки на випадок контрударів. Намітився позиційний тупик. І ця оперативна пауза, втома військ і наближення зими можуть підштовхнути обидві сторони до чергового тимчасового "перемир'я" і тимчасовому "припинення вогню" як мінімум до наступного літа. Втім, механізм такого перемир'я важко уявити. Тому цілком ймовірно, що сторони домовляться тільки про заборону на застосування важких озброєнь, про заборону обстрілів населених пунктів, а позиційна війна під виглядом "перемир'я" продовжиться.

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