Пожежа в соборі Паризької Богоматері: які цінності й реліквії дивом врятували від вогню. Фото

Пожежа в соборі Паризької Богоматері пошкодила основну частину будівлі, проте вдалося врятувати безцінні реліквії, які перебували всередині храму.

Так, уже відомо, що пожежникам і священикам вдалося вберегти від вогню одну з найбільших святинь християн – це терновий вінець Спасителя, який був доставлений у собор в 1239 році. Згідно з Євангеліями, саме цей вінець римські воїни наділи на голову Христа перед розп'яттям. Перед цією реліквією здійснюють служби предстоятелі всіх традиційних конфесій.

Сховище собору Паризької Богоматері

Терновий вінець Спасителя

Терновий вінець Спасителя

Терновий вінець Спасителя

Також у підвальних сховищах розміщувалися фрагмент Хреста Господнього і цвях, яким прибили Ісуса до хреста. Встановлено, що й інші особливо цінні предмети мистецтва, які зберігалися в соборі, були вивезені з нього перед початком реставраційних робіт. Наприклад, збережена туніка короля Людовика IX Святого.

Відомо, що реліквії, які вдалося врятувати від пожежі в соборі Паризької Богоматері, перевезли в мерію столиці Франції.

"За нашою інформацією, всі збережені твори мистецтва в соборі Нотр-Дам де Парі, перевезені в ніч на вівторок в мерію Парижа", - повідомили в ефірі місцевого каналу BFMTV.

У вівторок, 16 квітня, художні цінності будуть відправлені в Лувр.

Порятунок реліквій з собору Twitter

Порятунок реліквій з собору Twitter

Цвях, яким прибили Ісуса до хреста

Фрагмент Хреста Господнього

Фрагмент Хреста Господнього

Крім того, відмінною рисою собору були три величезні вітражні вікна-троянди XIII століття. Нині невідомо, чи вціліло в результаті пожежі хоч одне з них.

Перша і найменша вітражна троянда, діаметром 9,6 метра, розташована на західному фасаді, була завершена приблизно в 1225 році. Як зовні, так і зсередини в центр віночка вікна-квітки поміщена Богородиця з Немовлям. Діаметр південної троянди – приблизно 13 метрів, вона складається із 84 панелей.

Крім елементів оздоблення, таких, як вітражі, там розташовувалася одна з небагатьох збережених деталей собору, які вціліли після Великої французької революції (1799 рік): це дерев'яні хори, на яких зображено житіє Христа і французькі королі. Водночас пожежні вже заявили, що в такому сильному вогні всі дерев'яні об'єкти, швидше за все, знищені.

Вітражі собору Паризької Богоматері

Вітражі собору Паризької Богоматері

Вітражі собору Паризької Богоматері

Також у соборі Паризької Богоматері встановлені 10 дзвонів. Найбільший, вагою 23 тонни, носить ім'я Еммануель. Він був встановлений на південній вежі в 1685 році. У 1944 році саме дзвін Еммануеля сповістив про звільнення Парижа від нацистів.

У 2012 році, напередодні святкування 850-річчя собору, дзвони знову з'явилися і на північній башті собору. Це була вже копія – оригінальні були переплавлені на ядра під час Французької революції. А дзвони XIX століття, якими їх замінили, дисонували з Еммануелем.

Вісім нових дзвонів відлили у Вільдьє-ле-Пуалу в Нормандії з використанням давньоєгипетських методів. Кожному присвоєно ім'я одного зі святих.

Дзвони собору Паризької Богоматері

Дзвони собору Паризької Богоматері

Дзвони собору Паризької Богоматері

Ще однією особливістю храму є його страхітливого вигляду гаргуйлі і химери, які знамениті на весь світ. Ці фантастичні тварюки вінчали кінці балок собору. Про їхній стан після пожежі поки нічого невідомо.

Гаргуйлі та химери собору Паризької Богоматері

Гаргуйлі і химери собору Паризької Богоматері

Гаргуйлі та химери собору Паризької Богоматері

Гаргуйлі та химери собору Паризької Богоматері

Але вже зараз очевидно, що повністю у вогні знищений знаменитий шпиль Нотр-Дама, встановлений у XII столітті.

Шпиль собору Паризької Богоматері

Шпиль собору Паризької Богоматері

Шпиль собору Паризької Богоматері

Найменше від вогню постраждали дві готичні вежі, які вінчають західний фасад собору. Роботи над ним почалися в 1200 році, проте перша з двох веж – північна, була добудована лише 40 років після того.

Висота обох веж – 68 метрів, хоча вони не зовсім однакові: північна – масивніша за південну. До початку XV століття дзвони перебували тільки в північній вежі.

Вежа собору Паризької Богоматері

Вежа собору Паризької Богоматері

Вежі собору Паризької Богоматері

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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