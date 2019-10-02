"Позбавляють влади та свободи": Трамп запанікував через імпічмент у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що процедура імпічменту, розпочата американською демократичною партією, є державним переворотом.
Про це глава Білого дому написав у Twitter, зазначивши, що у такий спосіб демократи хочуть забрати в американської нації владу.
"Я дійшов висновку, що те, що відбувається (в США – Ред.), – це не імпічмент, а державний переворот. Він проводиться з наміром відібрати у народу владу, голос, свободи, другу поправку, релігію, армію, стіну на кордоні, а також права, надані їм Богом як громадянам Сполучених Штатів Америки", – повідомив Трамп.
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, що відбулася між президентами США й України та призвела до початку процедури імпічменту в Америці.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". З цієї теми лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента, якщо за це проголосує Палата представників.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади та як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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