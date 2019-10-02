"Позбавляють влади та свободи": Трамп запанікував через імпічмент у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що процедура імпічменту, розпочата американською демократичною партією, є державним переворотом.

Про це глава Білого дому написав у Twitter, зазначивши, що у такий спосіб демократи хочуть забрати в американської нації владу.

"Я дійшов висновку, що те, що відбувається (в США – Ред.), – це не імпічмент, а державний переворот. Він проводиться з наміром відібрати у народу владу, голос, свободи, другу поправку, релігію, армію, стіну на кордоні, а також права, надані їм Богом як громадянам Сполучених Штатів Америки", – повідомив Трамп.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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