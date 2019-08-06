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Повзуча анексія: розкрилася підступна стратегія Путіна в Чорному морі

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Росія намагається нав'язати всьому світу сприйняття Чорного моря як її "зони впливу", метр за метром аннексуючи акваторію.

Таку думку висловив журналіст Андрій Клименко у своїй статті для BSNews. На його думку, такою є стратегія РФ щодо витіснення НАТО з Чорного моря.

"Починаючи з 24 липня 2019 року, РФ перекрила уже п'ять районів Чорного моря, зокрема, значний район у виключній морській економічній зоні Болгарії та Румунії, а також майже повністю – східну частину Чорного моря від Сочі до Туреччини для перешкод грузинсько-американським навчанням Agile Spirit 2019", – йдеться у статті.

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Чорне море

Чорне море

"Радіо Свобода"

При цьому наголошується, що сумарна площа районів Чорного моря, які перекривалися ВМФ РФ тільки в липні 2019, становить значно більше 120 тис. кв.км.

Повзуча анексія: розкрилася підступна стратегія Путіна в Чорному морі

Як повідомляв OBOZREVATEL, морська авіація Збройних сил України провела масштабні навчання над Чорним морем, відпрацювавши сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій військ ВМС.

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Особи
Андрій Клименко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Чорне море НАТО
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