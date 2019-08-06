Повзуча анексія: розкрилася підступна стратегія Путіна в Чорному морі

Росія намагається нав'язати всьому світу сприйняття Чорного моря як її "зони впливу", метр за метром аннексуючи акваторію.

Таку думку висловив журналіст Андрій Клименко у своїй статті для BSNews. На його думку, такою є стратегія РФ щодо витіснення НАТО з Чорного моря.

"Починаючи з 24 липня 2019 року, РФ перекрила уже п'ять районів Чорного моря, зокрема, значний район у виключній морській економічній зоні Болгарії та Румунії, а також майже повністю – східну частину Чорного моря від Сочі до Туреччини для перешкод грузинсько-американським навчанням Agile Spirit 2019", – йдеться у статті.

Чорне море "Радіо Свобода"

При цьому наголошується, що сумарна площа районів Чорного моря, які перекривалися ВМФ РФ тільки в липні 2019, становить значно більше 120 тис. кв.км.

Як повідомляв OBOZREVATEL, морська авіація Збройних сил України провела масштабні навчання над Чорним морем, відпрацювавши сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій військ ВМС.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал