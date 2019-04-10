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Пов'язали за сутенерство: у Франції взяли під варту "главу представництва ДНР"

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У Франції був затриманий за підозрою в сутенерстві "глава представництва ДНР" у Марселі Юбер Файяр.

Про це повідомляють із посиланням на власні джерела "РИА Новости".

"У Юбера є діти, яким треба допомагати. Він втратив роботу деякий час назад і перебував у дещо обмежених фінансових умовах. Разом із тим, він зустрів жінку, українку. Не можу сказати, які у них були стосунки, мене там не було. Але суть у тому, що вона запропонувала позичити йому якусь суму грошей", – розповіло джерело.

Новини
Терористи ''ДНР'' відкрили два ''представництва'' в країні Європи

Юбер Файяр

Юбер Файяр

Комсомольська правда

Юбер Файяр

Юбер Файяр

РІА Новини

Гроші були передані і на наступний ранок Файяра затримала французька поліція. Йому повідомили про підозру в сутенерстві.

"Глава представництва ДНР" був узятий під варту в одній із комун в окрузі Екс-ан-Прованс.

"Ідіоти. Треба було наркоторговця на роботу брати. Сутенери – лохи. Попадаються одразу", – відреагував на новину в своєму Facebook український журналіст Денис Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "представництво" терористичного угрупування "ДНР" у Марселі було урочисто відкрито 25 вересня 2017 року.

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Особа
Денис Казанський
Місце
ФранціяМарсель
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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