Пов'язали за сутенерство: у Франції взяли під варту "главу представництва ДНР"

У Франції був затриманий за підозрою в сутенерстві "глава представництва ДНР" у Марселі Юбер Файяр.
Про це повідомляють із посиланням на власні джерела "РИА Новости".
"У Юбера є діти, яким треба допомагати. Він втратив роботу деякий час назад і перебував у дещо обмежених фінансових умовах. Разом із тим, він зустрів жінку, українку. Не можу сказати, які у них були стосунки, мене там не було. Але суть у тому, що вона запропонувала позичити йому якусь суму грошей", – розповіло джерело.
Юбер Файяр
Комсомольська правда
Юбер Файяр
РІА Новини
Гроші були передані і на наступний ранок Файяра затримала французька поліція. Йому повідомили про підозру в сутенерстві.
"Глава представництва ДНР" був узятий під варту в одній із комун в окрузі Екс-ан-Прованс.
"Ідіоти. Треба було наркоторговця на роботу брати. Сутенери – лохи. Попадаються одразу", – відреагував на новину в своєму Facebook український журналіст Денис Казанський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "представництво" терористичного угрупування "ДНР" у Марселі було урочисто відкрито 25 вересня 2017 року.
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