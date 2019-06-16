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Повстання в Молдові: стало відомо про затримання ворога Додона

9.2тЧитати матеріал російською

На кордоні Румунії та Молдови затримали опозиційного молдавського політика Ренато Усатого. Інцидент стався, коли лідер "Нашої партії" спробував в'їхати на територію Молдови.

Про це сам політик повідомив на своїй сторінці в Facebook. Нагадаємо, що він звинувачується правоохоронними органами Молдови в організації замаху на бізнесмена Германа Горбунцова. Сам же Усатий заявив, що повертається в країну, щоб довести свою невинність.

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За інформацією ресурсу Point.md, затриманий Ренато Усатий вже доставлений в прокуратуру по боротьбі з організованою злочинністю.

Затримання Ренато Усатого

Затримання Ренато Усатого

point.md

Затримання Ренато Усатого

Затримання Ренато Усатого

point.md

Затримання Ренато Усатого

Затримання Ренато Усатого

point.md

Затримання Ренато Усатого

Затримання Ренато Усатого

point.md

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з політичною кризою Молдову масово покидають бізнесмени і політики.

Нагадаємо, що що 15 червня Конституційний суд Молдови переглянув і анулював свої рішення, які стосувалися розпуску парламенту, проведення дострокових виборів 6 вересня і ставили під сумнів законність уряду Майі Санду.

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Тема
Протести в Молдові
Місце
Молдова
Тег
політика
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Kom AV
Kom AV
Насколько я понял сторожок на него повесила прежняя власть и обвиняют его по уголовке. Причём тут оппозиционный политик. Поймали и слава Богу.
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