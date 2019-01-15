Повний розвал: названа критична загроза для Євросоюзу

Вихід Великобританії зі складу Європейського союзу може стати причиною повного розвалу ЄС. Адже так англійці покажуть приклад іншим країнам.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт-міжнародник Ірина Верещук. За її словами, Brexit – це екзистенціальне питання існування ЄС.

"Бо якщо вийде Великобританія, застосувавши у такий спосіб 50-ту статтю Лісабонського трактату, так вона покаже приклад іншим країнам, у яких теж є багато заперечень і зауважень. Навіть таким як Польща, Угорщина, Італія чи Греція", – запевнила Верещук.

Вона впевнена – це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу загалом.

"І ті лідери, які на сьогодні несуть відповідальність за єдність ЄС, розуміють глибину небезпеки виходу такої величезної країни як Великобританія", – підвела підсумок міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

Нижня палата парламенту Великобританії повинна була проголосувати за проект із виходу з Євросоюзу 11 грудня 2018 року. Однак прем'єр-міністр Тереза ​​Мей перенесла голосування щодо проекту угоди про Brexit. Вона пояснила, що для підтримки угоди в цей час не було б потрібної кількості голосів. За її словами, голосування має відбутися протягом тижня, який починається 14 січня.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти із ЄС у березні 2019 року. Водночас Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.

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